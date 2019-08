MF: Chyby při čerpání dotací jsou od vstupu do EU za 38,4 mld. Kč

Praha - Chyby při čerpání peněz z fondů Evropské unie vyčíslilo ministerstvo financí od vstupu Česka do EU v květnu 2004 na 38,4 miliardy korun. V kohezní politice, jejímž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, byly provedeny finanční opravy za 36,4 miliardy korun a u Společné zemědělské politiky za dvě miliardy korun. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Kvůli chybně čerpaným dotacím bylo podle ní podáno téměř 300 trestních oznámení.

Finanční oprava znamená zrušení celého nebo části finančního příspěvku na program financovaný z fondů EU. "Standardním postupem je v takové situaci vymáhání dotčených částek ze strany poskytovatele dotace, respektive orgánů finanční správy, a to v režimu rozpočtových pravidel, případně v režimu jiného právního předpisu upravujícího poskytování dotací," uvádí zpráva, kterou má ČTK k dispozici.

Zprávu si vyžádala svým usnesením Poslanecká sněmovna při jednání k návrhu auditní zprávy EU o čerpání dotací holdingem Agrofert, který premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenského fondu. Česku hrozí podle návrhu zprávy, zveřejněné na konci května v médiích, že by mohlo vracet do rozpočtu EU asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš označil tehdy audit EK za pochybný a za útok na Česko. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl, auditoři jsou podle něj profesionálové a pracují objektivně. Cílem auditů je podle Dombrovskise ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z ČR.