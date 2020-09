MF čeká letos pokles HDP o 6,6 %, příští rok růst o 3,9 %

Praha - MF nově počítá letos s poklesem ekonomiky o 6,6 pct. a za rok s růstem o 3,9 pct. Jde o první odhad od dubna, úřad jej využije k přípravě rozpočtu. Veřejné finance letos skončí kvůli pandemii ve schodku 6,4 pct. HDP a dluh se zvýší na 39,4 pct. HDP, uvedlo MF. Loni byly veřejné finance v přebytku.

MF čeká letos pokles HDP o 6,6 pct, příští rok růst o 3,9 pct.

Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze počítá letos s poklesem ekonomiky o 6,6 procenta a příští rok s růstem o 3,9 procenta. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Podle něj se na úroveň před pandemií koronaviru ekonomika vrátí až v roce 2023. Z dnes zveřejněné prognózy by MF mělo vycházet při přípravě státního rozpočtu na příští rok a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023.

Ministerstvo upozornilo, že v nových odhadech již nepočítá s přijímáním dalších významných plošných restriktivních opatření v souvislosti s pandemií kornaviru. "Ekonomická aktivita by měla pozvolna oživovat," uvedl úřad.

Naposledy úřad zveřejnil prognózu v dubnu a odhadl v ní letos kvůli dopadům šíření koronaviru pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Pro příští rok MF počítalo s růstem HDP o 3,1 procenta. Původně mělo MF další prognózu zveřejnit v červenci. Úřad se ale rozhodl počkat na podrobnější údaje o vývoji české i evropské ekonomiky a mít zároveň dlouhodobější údaje o vývoji státního rozpočtu.

"Očekáváme, že na úroveň reálného hrubého domácího produktu roku 2019 se vrátíme až v roce 2023. Vlivem logicky rostoucích mandatorních výdajů a protikrizových daňových úlev v řádu desítek miliard lze i v příštím roce předpokládat výraznější deficitní hospodaření. Výměnou za vyšší schodek však získáváme rychlejší ekonomické oživení, zachování životní úrovně a zmírnění růstu nezaměstnanosti," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Odhad inflace MF v nové prognóze pro letošní rok ponechalo na 3,2 procenta a pro příští rok jej zvýšilo na 1,9 procenta. "V roce 2021 by měly chybět podstatnější proinflační faktory, a inflace by v důsledku poklesu jednotkových nákladů práce a přetrvávající záporné mezery výstupu měla zvolnit," uvádí materiál.

Zároveň úřad počítá letos i příští rok s růstem nezaměstnanosti. Letos by měla stoupnout na 2,6 procenta z loňských dvou procent. Příští rok by pak měla ještě vzrůst na 3,4 procenta. "Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců brání přijatá vládní opatření," uvedlo MF.

Podle červencových odhadů ekonomů českých bank letos klesne ekonomika kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 procenta. Příští rok by se měla vrátit k růstu 5,3 procenta. ČNB v srpnové prognóze letos čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta a příští rok růst o 3,5 procenta.

Pro letošní rok vláda zvýšila schodek státního rozpočtu kvůli dopadům šíření koronaviru ze 40 na 500 miliard korun. Ke konci srpna měl rozpočet schodek 230 miliard korun. Pro příští rok očekávají někteří ekonomové, že schodek rozpočtu by mohl být až 300 miliard korun.

Odhady ministerstva financí (v závorce uvedeny odhady z dubnové predikce):

2019 odhad 2020 odhad 2021 HDP 2,3 - 6,6 (-5,6) 3,9 (3,1) Průměrná míra inflace 2,8 3,2 (3,2) 1,9 (1,6) Nezaměstnanost (VŠPS) 2,0 2,6 (3,3) 3,4 (3,5)

Zdroj: MF

MF: Veřejné finance se letos propadnou do schodku 6,4 pct. HDP

Veřejné finance letos skončí ve schodku 6,4 procenta hrubého domácího produktu, odhaduje v dnes zveřejněné makroekonomické prognóze ministerstvo financí. Celkový veřejný dluh by pak měl stoupnout na 39,4 procenta HDP. Důvodem je propad daňových příjmů, nárůst výdajů rozpočtu kvůli zmírnění dopadů šíření koronaviru a s tím spojený vyšší schodek státního rozpočtu, uvedl úřad. Schodek rozpočtu je naplánován na 500 miliard korun.

Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP a celkový veřejný dluh činil 30,2 procenta HDP. Podle pravidel EU by se neměly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři procenta HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 procent HDP.