Praha - Ministerstvo financí bude na dnešní tiskové konferenci informovat o výsledku státního rozpočtu za loňský rok. Na loňský rok byl rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale v prosinci uvedla, že výsledek hospodaření na konci roku bude zřejmě blízko vyrovnanému hospodaření.

"Vzhledem k vlivům, jako je zejména přísun evropských peněz, standardně rekordnímu prosincovému výběru DPH nebo skutečnosti, že se daří čerpání investičních výdajů alokovat do celého roku a jejich nárůst v prosinci by tak neměl být natolik výrazný, předpokládáme, že výsledek bude blízko vyrovnané bilanci," řekla ministryně ČTK na počátku prosince. Ke konci listopadu se hospodaření státu dostalo do schodku 21,6 miliardy korun. Předloni za celý rok vykázal rozpočet schodek 6,2 miliardy korun.

Ve srovnání s rokem 2017 výdaje na společné programy s EU stouply loni ke konci listopadu o 38,6 miliardy korun. Investice ze státního rozpočtu meziročně vzrostly o 34,7 miliardy na 102,2 miliardy korun.

Na letošní rok ministerstvo financí počítá se schodkem 40 miliard korun.