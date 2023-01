MF: Babiš mohl svou výzvou k sázení porušit zákon o regulaci reklamy

Praha - Neúspěšný prezidentský kandidát a předseda hnutí ANO Andrej Babiš výzvou na twitteru k sázení na volby s příslibem zisku mohl porušit zákon o regulaci reklamy. Kontrolu dodržování tohoto zákona zajišťují živnostenské úřady, odpovědělo dnes na dotaz ČTK ministerstvo financí. Česká televize předtím uvedla, že ministerstvo prověří případné porušení zákona. Policie podle ní obdržela několik podnětů k příspěvku na sociální síti. Babiš ve volbách neuspěl, sázky na něj tak propadly, na sociálních sítích se už v sobotu objevila kritika.

Babiš den před zahájením voleb vyzval lidi, aby na něj sázeli. "Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp," napsal ve čtvrtek na twitteru.

"Ministerstvo financí již dříve uvedlo, že čistě z pohledu zákona o hazardních hrách, kterého jsme gestorem, obecně nespatřujeme v daném prohlášení porušení zákona, které by mohlo být sankcionováno. Je nicméně otázkou, zda se nemohlo jednat o reklamu na hazardní hru v rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Taková reklama by měla obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let a také zřetelné varování, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost," uvedl mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Upozornil na to, že gestorem zákona o regulaci reklamy je ministerstvo průmyslu a kontrolu dodržování zákona vykonávají živnostenské úřady. "Co se týče podnětů od Policie ČR, jakmile ministerstvo financí tyto podněty obdrží, budeme se jimi v rámci naší gesce neprodleně zabývat," doplnil Weiss.

Po Babišově výzvě se u Fortuny spustila vlna nových registrací. "Hodinu po zveřejnění jeho tweetu jsme registrovali opravdu nápor nových registrací. V historii Fortuny skoro nepamatujeme takové velké množství registrací nových klientů během několika málo dní," uvedl Michal Hanák z Fortuny. Většina z nově registrovaných sázela podle něj na Babiše. "Byly to sumy od pěti set korun do vyšších desetitisíců," dodal pro CNN Prima News. Vzhledem k tomu, že předseda hnutí ANO prezidentské volby nevyhrál, nástupcem Miloše Zemana bude bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, peníze lidem propadly.

Babiše kvůli tomu kritizoval kromě jiných místopředseda vlády a předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Mobilizace voličů... Z hlediska počtu vsazení to fungovalo, občas někdo vsadil i částky v řádu desetitisíců. K výhře to nevedlo. Vedlo to ke zhoršení finanční situace některých lidí, kteří mu věří. Pro hlasy cokoliv. Pomáhal lidem, prý. Ale kterým? Co s tím uděláte Andreji Babiši?" napsal v sobotu na twitteru. Vicepremiér Babiše vyzval, aby se za to lidem omluvil.

V pondělí se na twitteru za Babišovu výzvu k sázce omluvil místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který ve volbách Babiše nepodpořil. "Chápu, že vyjádření ostrakizovaného místopředsedy hnutí ANO nemá úplně tu váhu, ale musím se omluvit za výzvu předsedy hnutí, aby si na něj lidé vsadili. A omlouvám se především za to, že 1. místopředseda Karel Havlíček takto neučinil v debatě na České televizi, kde tak mohl učinit," napsal.

