Mezzosopranistka Kožená s jazzmanem Havelkou nabídnou muzikálové melodie

Praha - Mezzosopranistka Magdalena Kožená společně s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers připomenou na jarních koncertech americké muzikálové melodie. První společný koncert zástupců dvou různých hudebních žánrů se uskuteční 17. května v Bratislavě, následovat budou vystoupení v Plzni, Praze a Ostravě. V programu zazní písně Colea Portera. Kožená a Havelka tak naváží na svoji spolupráci před pěti lety. ČTK o tom za pořadatele informovala Zdena Selingerová.

Uznávaná pěvkyně Kožená spolupracovala s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers v roce 2017, když nazpívala CD s muzikálovými melodiemi Portera. Jsou na něm slavné melodie Night And Day, I’ve Got You Under My Skin, Love For Sale či Begin To Beguin, které zazní i na plánovaných koncertech. "Před naším společným turné s Melody Makers mě ještě čeká dost zpívání po Evropě, ale na ponor do světa jazzových muzikálových melodií se už zase moc těším," uvedla Kožená.

Havelka s Koženou spolupracoval mnohokrát, nejen jako hudebník, ale také jako divadelní i filmový režisér. "Tato naše spolupráce se chystala několik let. Magdalena dostala nabídku, aby se stala tváří nebo, jak se dnes říká, rezidenční umělkyní několika evropských koncertních síní a vytvořila několik žánrově i stylově různorodých programů. I to je jeden z důvodů, proč se pustila i do Colea Portera," sdělil před časem Havelka, jehož orchestr Melody Makers se soustředí na autentické interpretace jazzu, swingu a taneční hudby 30. let 20. století.

Operní pěvkyně Kožená patří mezi nejžádanější mezzosopranistky současnosti. Těžiště jejího zájmu zpočátku tkvělo hlavně v barokní hudbě, později se posunulo ke klasicismu či romantismu. Mezi slavné operní role Kožené patří například Dorabella z Mozartova Cosi fan tutte. Pěvkyně je propagátorkou české hudby, prostřednictvím svého nadačního fondu podporuje i základní umělecké školy.