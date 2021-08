Mezuliáníková a Mäki jsou na olympiádě v semifinále běhu na 1500 m

Tokio - České běžkyně Diana Mezuliáníková a Kristiina Mäki postoupily na olympijských hrách v Tokiu do semifinále závodu na 1500 metrů. Obě si vylepšily osobní rekord a ve svých rozbězích obsadily shodně šesté, tedy poslední postupové místo. Simona Vrzalová byla výrazně pomalejší a k postupu měla daleko.

Mäki se v prvním běhu nezalekla soupeřek, které měly na kontě podstatně lepší časy. Dravým finišem proklouzla na šesté místo v čase 4:04,55 a sedm měsíců po porodu syna Kaapa si vylepšila o více než dvě sekundy osobní rekord z mistrovství světa v Dauhá v roce 2019, kde také postoupila do semifinále. "Přála jsem si, ať se běží buď rychle, nebo ať postoupím. Asi jsem si to nějak vymodlila," řekla Mäki. Věřila, že se může takhle výrazně zlepšit. "Poslední tréninky a soustředění tomu odpovídalo. Říkala jsem si, že když to nějak nezkazím, tak by to mělo vyjít," poznamenala.

Podobně si vedla Mezuliáníková ve druhém běhu, který navzdory pádu v posledním kole vyhrála největší favoritka Sifan Hassanová z Nizozemska. Česká běžkyně za ní zaostala jen o 32 setin a čas 4:05,49 také znamenal vylepšení jejího dosavadního tři roky starého maxima ze Zlaté tretry.

"Poslední třístovku se mi zdálo zvláštní, jak vepředu jsem. Čekala jsem, že budeme spolu bojovat víc, ony se ukázaly skoro až na šachovnici. Nebyla jsem si úplně jistá, neměla jsem vypočítáno, jestli jsem na těch postupových příčkách, takže jsem čekala až na tabuli. Pak jsem se radovala, že to vyšlo aspoň na to poslední postupové místo," uvedla. Hassanová udělala první krok k plánovanému zisku tří zlatých medailí, večer ji čeká finále běhu na 5000 metrů.

Nejrychlejší byl závěrečný třetí rozběh, v němž Faith Kipyegonová z Keni zaběhla 4:01,40. Vrzalová neudržela nasazené tempo a doběhla poslední v čase 4:19,46. "Celá sezona byla špatná a tak vypadal i dnešní závod, prostě bída, vůbec mi to neběhá, úplná katastrofa. Byla jsem i na krvi a nic," komentovala své vystoupení pátá žena ME 2018 v Berlíně.

Semifinále je na programu ve středu.

Výsledky atletiky na OH v Tokiu

Rozběhy a kvalifikace:

Ženy:

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:01,40, ...13. Mäki 4:04,55, 22. Mezuliáníková 4:05,49 - postoupily do semifinále, 41. Vrzalová (všechny ČR) 4:19,46 - nepostoupila do semifinále.