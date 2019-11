Meziroční růst ekonomiky ve 3. čtvrtletí zpomalil na 2,5 %

Praha - Meziroční růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí zpomalil na 2,5 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí stoupl hrubý domácí produkt (HDP) o 0,4 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Ve 2. čtvrtletí česká ekonomika stoupla meziročně o 2,7 procenta a mezičtvrtletně o 0,6 procenta. Růst HDP ve třetím čtvrtletí táhly výdaje domácností a zahraniční poptávka, uvedli statistici. Podle analytiků je výkon ekonomiky s ohledem na vývoj v zahraničí, především v Německu, velmi dobrý.

Dnešní údaje ale také potvrdily, že česká ekonomika se dostala do fáze zpomalování růstu, uvedli ekonomové. To by mělo nadále pokračovat. Za celý letošní rok by tak ekonomika měla stoupnout o zhruba 2,5 procenta, zatímco loni to bylo o 2,9 procenta.

"Nejnovější čísla potvrzují, že česká ekonomika vstoupila do fáze zpomalení, které bude s největší pravděpodobností pokračovat. Je totiž pravděpodobné, že investiční aktivita bude dál polevovat, zatímco na nabídkové straně dál klesne příspěvek průmyslu," uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek.

Meziroční růst české ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí o 0,2 procentního bodu nižší, než odhadovala v aktuální prognóze Česká národní banka. Pomalejší růst HDP byl způsoben proti očekáváním nižším růstem spotřeby domácností.

"Navzdory pesimistickým očekáváním je přetrvávající solidní růst pozitivní zprávou," doplnil portfolio manažer NN Investment Partners Michal Špaček.

Příští rok bude česká ekonomika podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera ovlivněna nadále vývojem v zahraničí. "Pozitivní zprávou je, že německá ekonomika se ve třetím čtvrtletí vyhnula technické recesi, když mezikvartální růst dosáhl 0,1 procenta, zatímco trh předpokládal mírný propad. Prozatím čekáme, že tuzemská ekonomika v příštím roce dále zpomalí blíže ke dvěma procentům," uvedl.