Meziroční růst cen výrobců v únoru zpomalil

Praha - Ceny výrobců v Česku v únoru pokračovaly v meziročním růstu. Tempo růstu ale bylo mírnější než v lednu. Nejvýrazněji, o 22,2 procenta, stouply ceny zemědělských výrobců. O 16 procent vyšší byly ceny průmyslových výrobců, ceny stavebních prací v únoru stouply meziročně o více než desetinu a tržní služby pro podniky zdražily o 5,6 procenta. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.

"Meziroční růst cen všech výrobců v únoru zpomalil," potvrdil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš. V lednu stouply ceny zemědělských výrobců meziročně o 25,5 procenta, v průmyslu o 19 procent a ceny stavebních prací o 11,4 procenta. Služby pro podniky v lednu meziročně rostly o 6,3 procenta.

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců v únoru klesly o 0,7 procenta. Cena mléka se oproti lednu snížila o necelé procento, olejniny zlevnily o 3,3 procenta a obiloviny o 4,2 procenta.

Meziročně se naopak ceny v zemědělství zvedly o více než pětinu. Zdražovalo se v rostlinné i zemědělské výrobě. Vejce zdražila oproti loňskému únoru o 85,6 procenta, prasata téměř o 55 procent a drůbež o více než třetinu. Cena zeleniny byla vyšší o 44,6 procenta a brambory zdražily o 42,7 procenta. Klesly naopak ceny ovoce, a to o 8,5 procenta, a olejnin.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,3 procenta. Oproti lednu klesly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu. Významně se snížily také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů.

Meziročně ceny v průmyslu o 16 procent stouply. "Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 25,7 procenta a zboží krátkodobé spotřeby o 21,2 procenta," uvedl ČSÚ. Ceny průmyslových výrobců bez energií se v únoru meziročně zvýšily o 12,4 procenta.

Ceny stavebních prací se podle odhadů statistiků meziměsíčně zvýšily o 0,6 procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stouply o necelé procento.

V porovnání s loňským únorem se ceny stavebních prací zvýšily o 10,4 procenta. Materiály a výrobky pro stavebníky zdražily o 13,8 procenta.

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o více než procento v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 11,7 procenta. Zvýšily se ale i ceny za poštovní a kurýrní služby nebo za služby v oblasti zaměstnání. Meziročně stouply ceny tržních služeb pro firmy o 5,6 procenta.

Vývozní a dovozní ceny v lednu meziročně opět rostly

Vývozní ceny v lednu meziročně opět vzrostly o 8,6 procenta, dovozní ceny se zvýšily o 8,1 procenta. Největší vliv na to mělo zdražování energií a paliv. Meziměsíčně ale vývozní i dovozní ceny klesly. Směnné relace, tedy vztah mezi změnami cen vývozu k cenám dovozu, meziročně dosáhly hodnoty 100,5 procenta a do pozitivních hodnot se vrátily poprvé od dubna 2021. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

"Ceny vývozu a dovozu byly v lednu významně ovlivněny pohybem kurzu koruny vůči euru a dolaru. (...) Meziroční směnné relace byly 100,5 procenta, do pozitivních hodnot se vrátily poprvé od dubna 2021," uvedl Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Na meziroční růst vývozních cen mělo podle ČSÚ největší vliv zdražování minerálních paliv, hlavně elektřiny, plynu a ropných výrobků, o 49,7 procenta. O 19 procent meziročně stouply také ceny potravin, především mléčných výrobků a vajec, a o 10,2 procenta ceny polotovarů. Zlevnily pouze ostatní suroviny.

Vývozní ceny v lednu meziměsíčně klesly o 0,2 procenta, přičemž největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 1,8 procenta. Statistici evidují také pokles cen potravin o 2,1 procenta. Meziměsíčně nejvíce stouply ceny nápojů, a to o 13,1 procenta.

Také na meziroční zvýšení dovozních cen měl největší vliv růst cen minerálních paliv o 27,5 procenta. Ceny podle statistiků zdražily ve všech sledovaných skupinách. Zhruba o pětinu se zvedly ceny potravin, hlavně masa, masných výrobků a kávy, a asi o desetinu také ceny průmyslového spotřebního zboží.

Ve srovnání s předcházejícím měsícem v lednu dovozní ceny zaznamenaly dvouprocentní pokles. Ovlivnilo jej hlavně snížení cen minerálních paliv o 8,1 procenta, dále pak cen potravin o 1,6 procenta. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 11,1 procenta.

Ceny v dovozu a vývozu v meziročním srovnání rostou dlouhodobě. Za celý loňský rok vývozní ceny stouply o 12,7 procenta a dovozní o 17,2 procenta.