Meziroční růst cen výrobců pokračoval i v červnu, v zemědělství o 42,5 pct

Praha - Meziroční růst cen výrobců pokračoval v Česku i v červnu a ve většině oborů zrychlil. Nejvíc, o 42,5 procenta, se zvýšily ceny v zemědělství, které o měsíc dříve meziročně stouply o 39,2 procenta. V průmyslu zrychlil růst cen z květnových 27,9 na 28,5 procenta. Mírný pokles statistici zaznamenali u stavebních prací, kde meziroční nárůst zpomalil z 13,5 na 12,8 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky byly v červnu meziročně vyšší o 6,2 procenta, zatímco v květnu stouply o 5,8 procenta. Vyplývá to z informací, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.

"Výrobní inflaci budou v dalších měsících brzdit statistické základy z druhé poloviny loňského roku, kdy teprve výrobní inflace začala akcelerovat. To je ovšem pouze statistický pohled – kouzlo vysokých srovnávacích základů, který ovšem sám o sobě žádné zlevnění nepřináší, neboť pouze snižuje meziroční tempo. U některých výrobců by ovšem už mohl začít proces korekce cen některých výrobků," uvedl hlavní ekonom Creditas Petr Dufek. V první fázi podle něj přicházejí do úvahy kovy a kovové výrobky, jejichž ceny začínají pomalu klesat už nyní, když reagují na vývoj cen základních komodit na zahraničních trzích. "Velkou neznámou však představují pro další vývoj výrobní inflace ceny zemního plynu," dodal.

I podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera červnové ceny výrobců naznačují, že cenové tlaky u některých cen již patrně dosáhly vrcholu, což souvisí i s poklesem řady cen komodit na světových trzích v posledních týdnech z důvodu obav ze slábnutí světové ekonomiky. "Na druhou stranu řada cenových tlaků nepolevuje. Ceny zemědělské výroby dále zrychlují, což bude dále probublávat do vyšší cen potravin. Také ceny elektřiny a plynu z titulu obav z přerušení dodávek plynu z Ruska v polovině letošního roku dále citelné vzrostly, což bude dále zvyšovat cenové tlaky," upozornil.

Ceny rostly také v meziměsíčním srovnání. U zemědělských výrobců se proti květnu zvýšily o 4,4 procenta, v průmyslu o 1,4 procenta. Stavební práce podle odhadů ČSÚ zdražily meziměsíčně o procento. Ceny tržních služeb pro podniky v meziměsíčním srovnání stagnovaly.

V zemědělství zdražovala především rostlinná výroba, ve které ceny stouply meziročně o více než 58 procent. Obiloviny zdražily oproti loňskému červnu o 68,5 procenta, olejniny o téměř tři pětiny a brambory o 39,2 procenta. V živočišné výrobě byly ceny meziročně vyšší o 23,5 procenta. Ceny skotu stouply skoro o třetinu a mléko zdražilo o čtvrtinu.

U průmyslových výrobců se podle ČSÚ meziročně nejvíce zvýšily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry se stouply o 44,6 procenta. Chemické látky podražily o téměř 46 procent a kovy a kovodělné výrobky o necelou třetinu. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly proti loňskému červnu vyšší o 21 procent.

Ceny stavebních prací se v červnu meziročně zvýšily o 12,8 procenta. Ceny stavebních materiálů a výrobků byly vyšší o téměř 26 procent.