Meziroční inflace zpomaluje osmý měsíc v řadě, v září činila 6,9 pct

Praha - Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v září zpomalil na 6,9 procenta ze srpnových 8,5 procenta. Inflace zpomaluje osmý měsíc v řadě a její zářijová hodnota je nejnižší od prosince 2021. Nadále však zůstává vysoko nad dvouprocentním cílem České národní banky. V porovnání se srpnem klesly v září ceny o 0,7 procenta. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).. Pokles inflace předčil očekávání analytiků, zlevnily hlavně potraviny a energie. Podle nich sílí argumenty pro snížení sazeb ČNB ještě letos. Česko si v evropském žebříčku inflace v září podle analýzy polepšilo, z 41 států ji mělo 13. nejvyšší. V srpnu byla v ČR devátá nejvyšší.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v září nadále největší vliv náklady na bydlení. Nájemné stouplo téměř o osm procent, vodné o 16,3 procenta, stočné o více než čtvrtinu a ceny tepla a teplé vody o 36,2 procenta.

Další v pořadí vlivu byly ceny potravin a nealkoholických nápojů. Ceny brambor stouply za rok o 63,4 procenta a cukr zdražil témkěř o 45 procent. Ceny lihovin stouply o 3,1 procenta, vína o 6,7 procenta a piva téměř o desetinu. Více platí i kuřáci, tabákové výrobky zdražily meziročně o 7,4 procenta.

Zářijový vývoj cen v oddíle rekreace a kultura byl podle statistiků ovlivněn především vyššími cenami dovolených s komplexními službami, které zdražily o více než 12 procent. Ceny stravovacích služeb stouply meziročně o desetinu a ceny ubytování o 12,2 procenta.

Oproti srpnu ceny v září klesly o 0,7 procenta. U potravin a nealkoholických nápojů byly nižší u většiny sledovaných položek. Ceny ovoce se snížily o 3,8 procenta, zeleniny téměř o tři procenta. Proti srpnu klesly také ceny plynu a elektřiny. Naopak dražší byly ceny pohonných hmot, oděvů a obuvi. V souvislosti se začátkem nového školního roku se o 5,8 procenta zvýšily ceny v oddíle vzdělávání.

I přes pokles v posledních osmi měsících zůstává meziroční inflace v Česku stále vysoká. Od února 2022 do letošního června se dokonce držela nad deseti procenty. Před tím se ale pod touto hranicí držela nepřetržitě od července roku 1998, a to většinou výrazně.

ČSÚ dnes zveřejnil také informace o srpnovém vývoji cen v zahraničním obchodu. Meziroční pokles vývozních cen zrychlil na 5,2 procenta po červencových 4,5 procenta a u dovozu zrychlil na 12,8 procenta z předchozích 11,6 procenta. Meziměsíčně ceny vyváženého zboží stouply o 0,6 procenta a u dováženého o 1,3 procenta.

"V srpnu byly ceny ve vývozu a dovozu výrazně ovlivněny kurzem koruny vůči euru a dolaru. Dovozní ceny energií se meziročně snížily o 49,5 procenta, nejvíce ceny plynu, elektřiny, ropy a ropných výrobků. Směnné relace byly meziročně s hodnotou 108,7 procenta významně pozitivní," uvedl k výsledkům vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Analytici: Inflace klesla nad očekávání díky zlevnění potravin a energií

Pokles inflace v září předčil očekávání trhu, když meziroční růst spotřebitelských cen dosáhl 6,9 procenta po srpnových 8,5 procenta. Za výrazným snížením inflace stojí zejména zlevnění potravin a energií, shodují se analytici oslovení ČTK. Vývoj cen podle nich posílí argumenty, aby Česká národní banka (ČNB) ještě letos přistoupila ke snížení úrokových sazeb ze současných sedmi procent.

"Zářijová inflace představuje pro českou ekonomiku potěšující zprávu. Samotný pokles cen byl očekávatelný, ovšem jeho intenzita je skutečně nebývalá. Svůj podíl na tom mělo sezonní zlevnění dovolených, které již připomíná standardní dobu před vypuknutím inflační vlny. Nezvykle výrazný byl ovšem pokles cen potravin, který dalece překonal běžnou sezonnost a evidentně již odráží měsíce pozorovaného uklidnění v cenách zemědělských výrobců, které se konečně propisuje na pultech obchodů," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler připomněl, že kromě potravin meziměsíčně zlevnily i dovolené, což je sezonní záležitost, a energie. "Zejména ceny energií a ceny potravin tak stály za výraznějším meziměsíčním poklesem cen v září," uvedl. Ceny proti srpnu klesly o 0,7 procenta, byl to nejvýraznější pokles cenové hladiny za rok. Růst cen podle Seidlera celkově zvolňuje. "Od února do září letošního roku celkové ceny vzrostly o 1,1 procenta, zatímco v loňském roce v tomtéž období to bylo přes 11 procent," upozornil.

"Silný pokles inflace představuje jednoznačné pozitivum pro peněženky domácností. Inflace totiž poprvé za dlouhou dobu klesla pod vykázaný růst nominálních mezd, což naznačuje, že domácnosti začínají opět bohatnout," uvedl ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

"Momentálně se zdá být pravděpodobné, že poptávkové inflaci již skutečně došel dech a v nejbližší době zůstane utlumena. Jediným výraznějším proinflačním rizikem tak zůstane cena komodit, primárně pak ropy, a její reakce na dění na Blízkém východě," konstatoval Hradil. "Pro Českou národní banku se jedná o silný argument pro zahájení procesu snižování úrokových sazeb. I nadále tedy předpokládáme, že k prvnímu uvolnění měnové politiky centrální banka sáhne již na svém listopadovém zasedání," doplnil.

Podobné očekávání ohledně ČNB má i hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. "Dle mého názoru je zde prostor pro zahájení opatrného snižování úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu v jednom kroku a ČNB by své úroky mohla takto snížit jak v listopadu, tak v prosinci. Nelze vyloučit scénář, v němž opět převáží opatrnost a repo sazba zůstane na stávající úrovni sedm procent i v listopadu, v takovém případě by se ale kumulovala potřeba následně sazby snižovat ve výraznějších krocích," uvedl.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

V říjnu analytici předpokládají opětovné zvýšení inflace kvůli loňskému úspornému tarifu na energie, který v posledních třech měsících 2022 inflaci snížil a nyní bude působit opačně. "V listopadu by ale měla meziroční inflace opět klesnout a v závěru letošního roku by se celková meziroční inflace mohla nacházet v oblasti okolo sedmi procent a možná i mírně pod touto úrovní," dodal Jáč.

Portu: Inflace v ČR byla v září v Evropě 13. nejvyšší

Česko si v evropském žebříčku inflace v září polepšilo, ze 41 sledovaných evropských států ji mělo 13. nejvyšší, zatímco v srpnu byla v ČR devátá nejvyšší. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu, kterou má ČTK k dispozici.

Nejvyšší inflaci má podle analýzy nadále Maďarsko (12,2 procenta). Vyšší inflace než v ČR je nadále třeba v Srbsku (11,5 procenta), Rumunsku (9,43 procenta), Moldavsku (8,6 procenta), Černé Hoře (8,6 procenta), na Ukrajině (7,1 procenta). Ze sousedních států je inflace vyšší na Slovensku (8,84 procenta) a v Polsku (8,2 procenta). Nižší je naopak v Rakousku (6,1 procenta) a Německu (4,5 procenta), uvedla Portu.

Nejnižší inflaci z evropských státu má podle analýzy Nizozemsko (0,2 procenta). Nízká je inflace také v Dánsku (0,9 procenta), Lichtenštejnsku (1,6 procenta) a Švýcarsku (1,7 procenta).

Inflace v eurozóně podle prvního odhadu v září výrazně klesla, v meziročním vyjádření dosáhla 4,3 procenta a byla nejnižší za dva roky. Zářijová meziroční inflace v USA bude zveřejněna ve čtvrtek. Očekává se mírný pokles na 3,6 procenta ze srpnových 3,7 procenta.

V Číně se v září inflace podle odhadů drobně zvýšila na 0,2 procenta ze srpnových 0,1 procenta. O měsíc dříve v červenci v Číně meziročně inflace činila minus 0,3 procenta a země tak poprvé za více než dva roky čelila deflaci. "Inflace by se měla v Číně postupně zvyšovat s tím, jak bude slábnout vliv vysoké srovnávací základny z loňského roku," řekl analytik Portu Lukáš Raška.