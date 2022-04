Meziroční inflace v březnu podle odhadů ekonomů překonala hranici 12 procent

Praha - Meziroční inflace v březnu stoupla z únorových 11,1 procenta nad hranici 12 procent. Ekonomové, které ČTK oslovila, v průměru očekávají inflaci kolem 12,8 procenta. Důvodem je především zdražování pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nadále také podle odhadů analytiků pokračovalo zdražování energií a potravin. Vrcholu by měla inflace podle dosavadních odhadů dosáhnout v květnu, kdy by se měla pohybovat nad 13 procenty. Někteří ekonomové nicméně inflaci nad 13 procenty čekají již za březen. Český statistický úřad zveřejní data o vývoji inflace v pondělí 11. dubna.

"V březnu by se měla inflace dále zvýšit, když za tím budou stát především rostoucí ceny potravin a pohonných hmot. Porostou ale i ceny zboží a služeb, když firmy a podnikatelé budou muset přenést část zvýšených nákladů do koncových cen. Vrcholu by inflace mohla dosáhnout v květnu s hodnotou mezi 13 a 14 procenty," uvedl dnes analytik České spořitelny Jiří Polanský.

I ekonom Komerční banky Michal Brožka čeká v březnu další podstatný nárůst cen. "Nicméně tentokrát byly pravděpodobně hlavním tahounem zdražování ceny u čerpacích stanic, které meziměsíčně v průměru přidaly více než 15 procent," uvedl. Vrchol meziroční míry inflace čeká v květnu, a to mírně nad 13 procenty. Jednociferné meziroční inflace by se podle Brožky mohlo Česko dočkat až ke konci letošního roku.

"V meziročním srovnání do celkové inflace v březnu opět až na výjimky přispívaly všechny oddíly spotřebního koše. Nejvíce přitom oddíl bydlení, voda, energie, paliva a to jak kvůli razantnímu růstu cen energií, tak i kvůli imputovanému nájemnému. V březnu navíc došlo k velmi prudkému růstu cen pohonných hmot, což významně zvýšilo příspěvek oddílu doprava do celkové inflace," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. S velmi vysokým meziročním růstem spotřebitelských cen je přitom podle něj nutné počítat i ve druhém čtvrtletí. "Inflace by mohla kulminovat na přelomu druhého a třetího čtvrtletí kolem 15 procent, ale tyto odhady je nutné brát zatím s rezervou," uvedl.