Meziročně zdražila podle ČSÚ nejvýrazněji mouka a pečivo

Praha - Ceny potravin v Česku stouply v meziročním srovnání o desítky procent. V polovině dubna si lidé nejvíce připlatili za pšeničnou mouku, která zdražila zhruba o 60 procent. Zhruba o třetinu pak byly oproti loňskému dubnu dražší chléb a bílé pečivo a asi o čtvrtinu víc stojí nyní máslo nebo brambory. Vyplývá to z dat na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Za kilogram hladké pšeničné bílé mouky si zákazníci v 15. týdnu letošního roku připlatili v průměru zhruba osm korun, meziročně zdražila na téměř 21 korun. Na začátku roku přitom stála ještě 15,50 Kč. Analytici upozorňují na to, že celosvětové ceny pšenice žene vzhůru válka na Ukrajině, zdražují tak i navázané produkty jako mouka či pečivo. Rusko s Ukrajinou totiž patří mezi největší světové producenty, Rusko vyváží své obiloviny spíše do Afriky a Asie, Ukrajina primárně do Evropy.

Svaz pekařů a cukrářů už dříve uvedl, že prudké zdražení pšenice prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií a pohonných hmot. Konzumní kmínový chléb zdražil podle dat ČSÚ meziročně o třetinu, kilogram nyní stojí téměř 35 korun. Kilogram pšeničného bílého pečiva se v první polovině dubna prodával za průměrných 60,84 koruny, před rokem za 46,45 koruny.

Výrazný meziroční nárůst cen byl v dubnu patrný také například u másla, brambor, cukru či mléčných výrobků. Kilogram másla nyní stojí v průměru kolem 227 korun, loni v dubnu to bylo necelých 180 korun. Brambory zdražily o 25 procent na 20,35 koruny za kilogram. O více než pětinu si lidé připlatí za bílý netučný jogurt, 150 gramů vyjde na téměř 11 korun. Podobně zdražil i eidam a cukr krystal. Za kilogram cihly eidam účtovali prodejci v minulém týdnu zhruba 185 korun a za kilogram cukru krystal 19,17 Kč.

O skoro pětinu pak na pultech obchodů zdražila slepičí vajíčka, deset kusů je v průměru za 37,69 koruny, před rokem byla o téměř šest korun levnější. Mléko polotučné pasterované vyjde zákazníky meziročně dráž o více než dvě koruny, litr stojí v průměru 21,34 koruny. O méně než desetinu zdražila vepřová pečeně. Zatímco před rokem stál kilogram necelých 139 korun, nyní je to kolem 151 korun.

Z vybraných reprezentantů v tabulce ČSÚ průměrných spotřebitelských cen potravin oproti milému roku nepatrně zlevnilo pouze výčepní lahvové pivo světlé z 12,67 Kč na 12,57 za půllitr. Jen mírně dražší je pak kilogram konzumních jablek, cena stoupla z 34,83 Kč na 35,35 Kč.

Průměrné spotřebitelské ceny potravin:

Cena v Kč, duben 2022 (15. týden) Cena v Kč, duben 2021 (15. týden) Nárůst v Kč Nárůst v procentech Vepřová pečeně (1 kg) 150,88 138,64 12,24 8,8 Mléko polotučné pasterované (1 l) 21,34 19,03 2,31 12,1 Eidamská cihla (1 kg) 184,99 151,96 33,03 21,7 Jogurt bílý netučný (150g) 10,95 8,98 1,97 21,9 Vejce slepičí čerstvá (10 ks) 37,69 31,75 5,94 18,7 Máslo (1 kg) 227,20 179,51 47,69 26,6 Pšeničná mouka hladká (1 kg) 20,86 12,81 8,05 62,8 Chléb konzumní kmínový (1 kg) 34,84 26,09 8,75 33,5 Pečivo pšeničné bílé (1 kg) 60,84 46,45 14,39 31,0 Cukr krystalový (1 kg) 19,17 15,77 3,40 21,6 Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) 12,57 12,67 -0,1 -0,8 Konzumní brambory (1 kg) 20,35 16,27 4,08 25,1 Jablka konzumní (1 kg) 35,35 34,83 0,52 1,5

Zdroj: ČSÚ