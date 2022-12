Mezinárodním uskupení Razam vydalo netradiční album Slovanské Vánoce

Iva Marešová & Martin Němec na Vánočním koncertě Michala Prokopa & Framus Five 21. prosince 2019 ve Foru Karlín v Praze.

Praha - Zpěvačka Iva Marešová vydala se svou skupinou Razam album Slovanské Vánoce, na kterém nabízí koledy v netradičních aranžích i autorské vánoční písně. Se spoluhráči z Čech, Běloruska i Ruska natočila 13 písní přinášejících pohanské i křesťanské rituály adventu v češtině, běloruštině, ruštině, ukrajinštině i srbštině. Nápad na album vznikl, když se její členové, kteří pocházejí z různých východoevropských zemí, bavili o vánočních svátcích a řekli si, že by bylo fajn natočit koledy z krajin, odkud pocházejí. Marešová to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Akordeonista Aliaksandr Yasinski je Bělorus, violista Ilia Chernoklinov Rus, přičemž jeho maminka je z Ukrajiny, my ostatní jsme z Čech. Podle tohoto klíče je jasné, jakou koledu kdo přinesl. Výsledný zvuk spojuje naše 'razamská' zemitost. Nevnímáme advent jako sladký čas. Naopak je to pro nás doba, kdy se člověk může vnořit do hlubin sebe sama a porozumět důležitým sdělením své duše," uvedla Marešová.

Vznikly tak autorské písně bubeníka Radka Doležala a textařky a zpěvačky Marešové, zároveň kapela vybrala i například ukrajinskou lidovou koledu s ruským textem, kterou přinesl Chernoklinov. "Chtěli jsme tak uctít své kořeny a předky," sdělila Marešová.

Kapele Razam, která hraje world music se silnými slovanskými kořeny, přinesla současná situace v Evropě způsobená válkou na Ukrajině problémy. Violista Chernoklinov zůstal nedobrovolně v Rusku, protože mu česká strana neudělila vízum. Na koncertech ho zatím nahradil laureát tuzemských i zahraničních hudebních soutěží Marco Cano. "Ilia (Chernoklinov) chybí nejen naší kapele, bohužel, politika takto zasahuje do životů slušných lidí," podotkla Marešová.

Nové album kapela Razam pokřtila 4. prosince v Hradci Králové. "Chystáme 21. dubna velký, koncert v Pražské křižovatce, kde bude speciální program s prohlídkou a ochutnávkou vín, dobré kávy a rumů, chceme si udělat velkou kapelovou oslavu. Zařadíme i něco ze Slovanských Vánoc, protože na albu jsou skladby , které se dají poslouchat a hrát během celého roku," uvedla Marešová.

Syrové aranžmá písní Razam je postaveno převážně na zvuku nástroje akordeonisty Yasinského a osobitém projevu zpěvačky Marešové. "Už náš název Razam, což bělorusky znamená 'společně', o nás vypovídá, že rádi propojujeme své kultury a hledáme společný smysl v hudbě a umění. Vždy je pro nás podstatný respekt a láska k druhým. Bez ohledu na to, kde se kdo narodil a v jakého boha věří, protože ve všech koutech světa existují dobří lidé," prohlásila zpěvačka.

Před založením Razam prošla Marešová kapelami Deset očí a Precedens. Spolupracovala s Michalem Pavlíčkem, Jiřím Škorpíkem, Oskarem Petrem či kytaristou Davida Bowieho Gerrym Leonardem. Na scéně Divadla Ta Fantastika účinkovala v Pavlíčkových muzikálech Excalibur a Obraz Doriana Graye nebo v muzikálu Václava Bárty a Jiřího Pokorného Němcová!. Působila v divadle Hybernia, kde mimo jiné ztvárnila titulní role v muzikálech Lucrezia Borgia a Antoinetta – královna Francie. V Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni hrála v představení Freddie - The King of Queen. Momentálně ztvárňuje hlavní roli v muzikálu Johanka z Arku v divadle Kalich. S kapelou Razam spolupracuje s Divadlem na Vinohradech.