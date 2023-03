Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na ruského prezidenta Putina

Haag - Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou. Soud zahájil jejich stíhání v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. ICC to oznámil ve zveřejněném prohlášení. Podle Kremlu rozhodnutí ICC nemá právní základ a je "nehorázné a nepřijatelné", napsala agentura AP. Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo sdělením, že "rozhodnutí nemá žádný význam" a že Rusko "vůči ICC nemá žádné závazky". Podle šéfa diplomacie Evropské unie Josepa Borrella je zatykač jen je začátkem pohnání Ruska k odpovědnosti za Ukrajinu. Vydání zatykače na Putina přivítali český prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala i ministr zahraničí Jan Lipavský.

"Zločiny byly údajně na ukrajinském okupovaném území páchány nejpozději od 24. února 2022. Existují opodstatněné důvody domnívat se, že prezident Putin za ně osobně nese odpovědnost," stojí v prohlášení soudu.

V souvislosti s únosy ukrajinských dětí na ruské území stíhá ICC také osmatřicetiletou Lvovovou-Bělovovou. Ve zprávě soudu u jejího jména stojí totéž datum 24. února 2022 i prohlášení, že "existují opodstatněné důvody se domnívat", že činy "páchala přímo, společně s jinými osobami, nebo prostřednictvím jiných osob".

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová na oznámení z Haagu reagovala prohlášením, že "Rusko není součástí Římského statutu (na základě kterého ICC vznikl, pozn. ČTK)" a tudíž vůči tomuto soudu nemá žádné závazky". "Rozhodnutí vydat zatykač na prezidenta Putina nemá vůbec žádný význam," řekla Zacharovová podle agentury Reuters.

Lvovová-Bělovová se podle agentury RIA pozastavila nad tím, jak mezinárodní společenství ocenilo její snahu pomoci dětem odváženým z Ukrajiny z oblasti bojů, a zdůraznila, že v této své práci hodlá pokračovat. Zmocněnkyně Kremlu pro práva dětí minulý měsíc oznámila, že "adoptovala" dítě z ukrajinského Mariupolu, který ruské jednotky ovládly loni v květnu.

Hlavní prokurátor ICC Karim Khan, který podle Reuters od února 2022 čtyřikrát navštívil Ukrajinu, řekl, že z ukrajinského území byly do ruských sirotčinců a dětských domovů odvezeny stovky dětí. "Domníváme se, že mnoho z nich bylo poté předáno k adopci v Rusku," řekl Khan.

Postup haagského soudu uvítali ukrajinští představitelé. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak podle Reuters prohlásil, že zatykač na Putina "je jen začátek", a ukrajinský generální prokurátor Andrij Kostin rozhodnutí označil za "historické".

ICC soudí jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Uznává ho přes 120 zemí, na jeho jurisdikci kromě Ruska nepřistupují například ani Spojené státy. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN.

O záměru ICC zahájit stíhání ve dvou případech v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu informoval již dříve tento týden americký deník The New York Times, podle kterého se stíhání mělo týkat i ruských útoků na ukrajinskou civilní infrastrukturu.

Rusko navzdory důkazům vyšetřovatelů, médií i očitým svědectvím odmítá, že by jeho jednotky na Ukrajině útočily na civilní cíle a zmíněné únosy ukrajinských dětí a dospívajících označuje za humanitární program. Kancelář ukrajinského generálního prokurátora nicméně uvádí, že má zprávy o více než 74.000 případech ruských zločinů spáchaných na Ukrajině.

Borrell: Zatykač na Putina je začátkem pohnání Ruska k odpovědnosti za Ukrajinu

Zatykač vydaný Mezinárodním trestním soudem (ICC) na ruského prezidenta Vladimira Putina je podle šéfa diplomacie Evropské unie Josepa Borrella jen začátkem pohnání Ruska k odpovědnosti za "zločiny a krutosti" páchané na Ukrajině, píše agentura Reuters.

"Toto je důležité rozhodnutí pro spravedlnost ve světě i pro lidi na Ukrajině. Je to pouhý počátek procesu, který přivede Rusko a jeho vedení k odpovědnosti za zločiny a zvěrstva páchaná na Ukrajině. Beztrestnost nemůže existovat," citovala Borrella agentura AFP.

Litevská premiérka Ingrid Šimonytéová na twitteru napsala, že je "pyšná, že vyšetřování situace na Ukrajině bylo zahájeno z podnětu Litvy 28. února 2022".

Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle Reuters řekl, že jde "o důležité rozhodnutí soudu, které poukazuje na válečné zločiny". "Putin je v čele své (válečné) mašinérie a měl by být souzen jako válečný zločinec po boku těch, kteří přímo i nepřímo vykonávají barbarské válečné činy," uvedl Müller.

Fiala a Lipavský oceňují mezinárodní zatykač na Putina

Prezident Petr Pavel označil rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu vydat zatykač na hlavu ruského státu Vladimira Putina za správné. Postup soudu uvítalo ministerstvo zahraničí, které ocenilo, že tak učinil v krátké době. Putin je podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) odpovědný za válečné zločiny a za zločin agrese. Vydání zatykače na Putina pro podezření z válečných zločinů ukazuje, jak brutálně a v rozporu s mezinárodním řádem Rusko na Ukrajině postupuje, uvedl na twitteru premiér Petr Fiala (ODS).

ICC vydal zatykač také na zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Marii Lvovou-Bělovou. Stíhání zahájil v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

"Jestli chceme mít respekt k mezinárodnímu právu a pokud ho někdo porušuje, a v tomto případě šlo o závažné porušení mezinárodního práva a únosy děti by rozhodně neměly být tolerovány, a pokud byly provedeny na rozkaz nejvyššího vedení země, v tomto případě Vladimira Putina, tak je správné, že na něho zatykač byl vydán," řekl novinářům Pavel v polském Rzeszówě.

Putin je podle Lipavského "bezpochyby odpovědný za válečné zločiny a za zločin agrese a má stát před soudem". Velmi vítáme, že ICC k tomuto kroku přistoupil, a oceňujeme, že to zvládl v tak krátké době," sdělil ČTK Lipavský.

Vydání zatykače podle Fialy ukazuje, že Rusko postupuje v rozporu s mezinárodním řádem. "V tuto chvíli je důležité, aby mezinárodní společenství pokračovalo v silné podpoře ukrajinských obránců, kteří bojují nejen za svoji vlast, ale za bezpečnost celé Evropy," doplnil předseda vlády.

Podle ruského ministerstva zahraničí nemá rozhodnutí ICC žádný význam. Poukazuje na to, že Rusko nepřijalo Římský statut, na jehož základě tento mezinárodní soud vznikl.

"Nechat unášet bezbranné děti mu problém nedělá. Čelit tváří v tvář důsledkům - k tomu mu odvaha chybí," napsala na twitteru předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Za zvěrstva, která Rusko na Ukrajině páchá, je diktátor Putin osobně zodpovědný. Je jedině správně, že tribunál v Haagu zatykač na válečného zločince vydal," doplnila.

"Nebudeme si nic nalhávat. Zatykač je nevymahatelný. Putina nejspíš zlikviduje jeho nástupce. Závažné zločiny je ale třeba dále vyšetřovat, sbírat důkazy a svědectví. Lidé, kteří jsou v klíčových funkcích Ruské federace, budou také voláni k odpovědnosti za tuto zbytečnou válku," uvedl stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch (ANO).

Vydání zatykače na Putina je podle expertky na mezinárodní právo bezprecedentní

Vydání zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina Mezinárodním trestním soudem (ICC) v Haagu je bezprecedentní, protože směřuje na představitele stálého člena Rady bezpečnosti OSN. ČTK to dnes řekla vedoucí Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Veronika Bílková. Rusku ze zatykače nevyplývají žádné povinnosti, více než 120 států ale má povinnost Putina zatknout, doplnila.

Bílková zmínila, že zatykač není veřejný. "Nevíme přesně, co v něm je, s odvoláním na ochranu práv svědků soud rozhodl, že text nezveřejní," řekla ČTK.

Nelze tak podle ní odhadovat, jak propracovanými důkazy trestní soud nyní disponuje. "Soud poprvé vydal zatykač na představitele jednoho ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN, což je opravdu bezprecedentní," uvedla. Soud aktuálně může dál sbírat důkazy a pokračovat v přípravných pracích, samotné řízení ale nemůže vést v nepřítomnosti Putina, doplnila Bílková.

Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo na zatykač sdělením, že "nemá žádný význam" a že "vůči ICC nemá žádné závazky". Soud uznává přes 120 zemí, na jeho jurisdikci kromě Ruska nepřistupují například ani Spojené státy. "Rusku z toho nevyplývají žádné povinnosti, nicméně pokud by Putin vycestoval do nějaké země, která je stranou Římského statutu, tak by ten stát byl povinen ho zatknout bez ohledu na personální imunity. Čili omezuje se mu počet zemí, kam se může vypravit," doplnila Bílková. Na základě Římského statutu mezinárodní soud vznikl.

Po zatčení by následovalo vydání do Haagu. "Reálně nelze očekávat, že by se do některé této země (Putin) vypravil," uvedla Bílková. Situaci srovnala se zatykačem ICC na súdánského prezidenta Umara Hasana Ahmada Bašíra z března 2009. "Je to důležitý signál, dostal se na listinu mezinárodně hledaných osob podezřelých ze spáchání závažného zločinu," vysvětlila.