Mezinárodní skupina podle policie organizovala nelegální převozy Vietnamců

Praha - Čeští kriminalisté ve spolupráci s policisty z několika dalších zemí EU zadrželi devět členů mezinárodní organizované skupiny, která podle nich nelegálně převážela migranty původem z Vietnamu přes několik států včetně ČR většinou do Francie nebo Británie. Šest lidí detektivové obvinili v Česku, jeden člověk byl zadržen v Německu a řeší se jeho vydání do ČR, zbývající dva jsou stíháni v Maďarsku. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným dva až osm let vězení. V tiskové zprávě to dnes oznámil mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu služby (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Akci s krycím názvem BRANCH měl na starosti společný vyšetřovací tým složený z policistů Belgie, Polska, Německa, Maďarska a České republiky. Podporu jim poskytla unijní justiční agentura Eurojust i evropská policejní agentura Eurpol.

Mezinárodní skupina podle kriminalistů nejméně od března 2021 organizovala převozy nelegálních migrantů pocházejících z Vietnamu, a to přes Maďarsko, Slovensko, Česko, Německo a Belgii do cílové země, kterou byla zpravidla Francie nebo Velká Británie.

K převozům členové skupiny používali převážně osobní vozidla. V závěru cesty někdy nakládali migranty také na nafukovací motorové čluny, čímž podle policie ohrožovali jejich životy.

Kriminalisté několika států při společné akci zadrželi devět lidí, provedli sedm domovních prohlídek a dvě prohlídky jiných prostor, uvedl Ibehej. Při prohlídkách zajistili několik motorových vozidel a finanční hotovost v řádech několika set tisíc českých korun.

Šest lidí ze skupiny už v České republice čelí trestnímu stíhání za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Pět z nich vzal soud do vazby, šestá obviněná osoba momentálně v ČR vykonává trest odnětí svobody. Věc dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3.

Jednoho člena skupiny zadrželi policisté v Německu na základě evropského zatykače, v současné době se rozhoduje o jeho vydání do České republiky.

"Zbývající osoby jsou stíhány v Maďarsku. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody od dvou do osmi let," dodal mluvčí NCOZ.