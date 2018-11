Palermo - Bez konkrétní dohody skončila dnes v sicilském Palermu dvoudenní mezinárodní konference o budoucnosti Libye. Po půl roce se na ní opět sešli lídři dvou znesvářených táborů libyjského konfliktu, kteří se podle diplomatických zdrojů citovaných egyptským deníkem Al-Ahrám vyjádřili nadějně stran uspořádání voleb v příštím roce. Podle agentury ANSA by se mohla už v lednu konat národní konference o Libyi, jež má připravit půdu pro volby.

Mezinárodní konference v Palermu se účastnili mimo jiné šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová, zvláštní zmocněnec OSN pro Libyi Ghassan Salamé, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ruský premiér Dmitrij Medveděv, francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian či český premiér Andrej Babiš. Některá média kritizovala neúčast lídrů vlivných evropských zemí.

Libyjský premiér Fáiz Sarradž, jehož vládu v Tripolisu uznává OSN, a generál Chalífa Haftar, který kontroluje východ Libye, se setkali na okraj konference za účasti několika dalších státníků. Italská média poté zveřejnila fotku, na níž si usmívající Sarradž a Haftar potřásají rukou a jejich stisk také s úsměvem pečetí premiér pořádající země Giuseppe Conte.

Sarradž posléze na twitteru napsal, že je pro cestovní mapu OSN a pro volby příští rok na jaře, když bude na stole ústavní rámec. Haftar podle italského diplomata, kterého citoval deník Al-Ahrám, podpořil variantu, že by Sarradž zůstal v úřadu premiéra do voleb. Haftar to podle diplomata vyjádřil anglickou frází: "Neměníte koně, dokud nepřekročíte řeku".

Podobný mírný optimismus, jaký vyjadřuje nyní italská strana po schůzce v Palermu, ale panoval i po konferenci, kterou v květnu uspořádal v Paříži francouzský prezident Emmanuel Macron. Tehdy se lídři dvou libyjských táborů soupeřících o moc v Libyi v politické deklaraci zavázali, že budou spolupracovat na uspořádání voleb letos v prosinci; což se nepovedlo.

Francie, stejně jako Egypt, podle médií spíše podporuje Haftara, který má podle nich lepší předpoklady jako voják stabilizovat zemi. Ta se zmítá v chaosu prakticky už sedm let od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího. Itálie naopak oficiálně spolupracuje se Sarradžovou vládou a snaží se omezit příliv migrantů do Itálie. Stabilizace Libye je důležitá mimo jiné právě proto, aby z ní do Evropy přestaly proudit s pomocí pašeráků tisíce migrantů z Afriky a Blízkého východu. Uklidnění situace v Libyi označil za klíčové pro Evropskou unii i premiér Babiš.

Konference, která začala v pondělí večeří pořádanou premiérem Contem, sice nepřinesla konkrétní výsledky, i tak je ale vnímána jako krok k budoucí politické stabilizaci sedmilionové Libye. Uklidnění situace je důležité i z ekonomického hlediska, země disponuje značnými nalezišti ropy. O těžbu a zpracování libyjské ropy také už dlouho soupeří energetičtí giganti - italská Eni a francouzský Total.