Mezinárodní den jazzu v Praze oslaví 30. dubna koncertem na Karlově náměstí

Praha - Mezinárodní den jazzu, který připadá na 30. dubna, v sobotu oslaví koncertem mnoha žánrů pod širým nebem na pražském Karlově náměstí. Vystoupí Hidden Orchestra, Nubiyan Twist nebo Lenka Dusilová s novým Bandem, Originální pražský synkopický orchestr nebo Martin Brunner Band. Vstup na akci je zdarma, ale její konání je možné podpořit zakoupením symbolické vstupenky. ČTK o tom za pořádající festival Mladí ladí jazz informovala Silvie Marková.

Mezinárodní den jazzu vyhlásila před 12 lety Generální konference UNESCO. Jeho oficiálním partnerem a ambasadorem je hudebník Herbie Hancock a jeho Institute of Jazz. V letošním roce se oslav účastní desítky zemí světa. "Poprvé od covidu máme možnost slavit den jazzu zase 30. dubna, jak to má být. Jestli nás ale něco opravdu těší, je to letošní program - covidem několikrát odložený koncert Hidden Orchestra, premiéra vycházejících hvězd Nubyian Twist nebo Lenka Dusilová s novou kapelou, ve které jsou špičky mladé české jazzové scény," uvedl ředitel festivalu Jan Gregar.

Program na Karlově náměstí je plánován od 15:00 do 21:00 a bude jej živě přenášet Český rozhlas Vltava. Hlavní hvězdou je Hidden Orchestra britského skladatele a producenta Joea Achesona, který se na koncertech obklopuje vynikajícími spoluhráči z nejrůznějších hudebních oblastí, což dokáže i ve společném setu orchestru s hostujícím českým producentem Floexem. Ze Spojeného království přijíždí i další zahraniční hosté, hvězdy afro jazzu Nubiyan Twist pod vedením multiinstrumentalisty Toma Excella, který má kořeny v jazzu, hip-hopu, afrobeatu, latino, soulu, reggae i taneční hudbě.

Na Karlově náměstí také představí Lenka Dusilová poprvé svůj Band, v jehož sestavě se vedle kytaristy a producenta Igora Ochepovského objeví i baskytarista Ondřej Hauser, bubeník Michal Daněk či klávesista Jan Aleš. Domácí scénu zastoupí i omlazený Originální pražský synkopický orchestr pokračující v tradici autentického a stylově vytříbeného pojetí jazzu a taneční hudby 20. let minulého století, nebo Martin Brunner Band - čtveřice muzikantů, která láká na fúzi jazzu a rocku. Více informací se nachází na www.mladiladijazz.cz.