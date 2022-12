Mezi vyšetřovanými kvůli korupci v EP je i šéf mezinárodních odborů, píše tisk

Brusel/Řím - Mezi lidmi, které v pátek zadržela belgická policie v souvislosti s podezřením z korupce v Evropském parlamentu, je i šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) Luca Visentini. Píší to dnes italská média, podle kterých policie zadržela také řadu dalších Italů působících v Bruselu. Policie rovněž zadržela řeckou místopředsedkyni EP Evu Kailisovou. Většina zatčených, kteří podle tisku jednali ve prospěch Kataru, měla blízko k sociálním demokratům. Mezi vyslýchanými byl i jeden asistent europoslance z klubu Evropské lidové strany, napsal deník Le Monde.

Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili působit na vlivné členy Evropského parlamentu tím, že jim nabízeli drahé dárky a peníze. Policie je podezřívá z korupce či zločinného spolčení. Podle vyšetřovatelů jednali v zájmu "nejmenované země Perského zálivu", kterou je podle médií Katar. Podle deníku The Guardian se vyšetřovatelé zaměřili na asistenty europoslanců. Právě asistenti hrají velkou roli v utváření legislativy a usnesení EP.

Visentini řídil evropskou odborovou centrálu (ETUC) od roku 2015 do letošního listopadu, kdy se stal šéfem celosvětové centrály ITUC. Tam nahradil australskou odborářku Sharan Burrowovou, která podle deníku Le Monde zaujala pozorovatele svou změnou názorů ohledně Kataru. Země dlouhá léta čelila kritice kvůli velmi špatným pracovním podmínkám a nízkým mzdám asijských dělníků, kteří pracovali na výstavbě stadionů a další infrastruktury pro fotbalové mistrovství světa.

Zadržen a vyslýchán byl také bývalý socialistický europoslanec Pier Antonio Panzeri, který odešel z EP v roce 2019, ale zachoval si mezi europoslanci vliv. Belgická policie vydala zatykač i na jeho manželku a dceru, které žijí na severu Itálie.

Podle deníku Le Monde vyšetřovatelé, které vede zkušený protikorupční soudce Michel Claise, udělali v pátek řadu domovních prohlídek a zajistili 600.000 eur (zhruba 15 milionů korun). Policie prohledala i kanceláře dvou belgických europoslanců.

Většina zadržených a vyšetřovaných má blízko k Pokrokovému spojenectví socialistů a demokratů (S&D), což je druhá největší frakce v EP. Podle jednoho nejmenovaného francouzského europoslance, kterého cituje list Le Monde, členové S&D výrazně zmírnili text, ve kterém EP kritizoval Katar za porušování práv zahraničních dělníků. Socialisté také hlasovali proti nejtvrdším pozměňovacím návrhům.

Sociálnědemokratická frakce, která pozastavila členství místopředsedkyni Kailisové, uvedla, že má vůči korupci nulovou toleranci. "Plně spolupracujeme s úřady," uvedl klub, který ale nechtěl vyšetřování podrobněji komentovat. Vyšetřování nechtěl oficiálně komentovat ani Evropský parlament, kterým podle deníku Le Monde skandál otřásl.

Současná situace není první případ, kdy se v souvislosti s Evropským parlamentem hovořilo o korupci. Například v březnu 2011 přinesl britský list The Sunday Times obvinění, že tři europoslanci novinářům vydávajícím se za lobbisty slíbili, že jim pomohou výměnou za vysoké sumy peněz prosazovat jejich zájmy. Britští investigativní novináři ze Sunday Times zkoušeli v roli lobbistů nabídnout tehdejším europoslancům peníze za to, že budou ovlivňovat legislativu v jejich prospěch. Na fingovanou nabídku kývli bývalý rakouský konzervativní ministr vnitra Ernst Strasser, bývalý rumunský vicepremiér Adrian Severin a někdejší slovinský ministr zahraničí Zoran Thaler. Strassera v březnu 2014 poslal vídeňský soud za korupci na 3,5 roku do vězení, nejvyšší soud mu po odvolání snížil trest na tři roky nepodmíněně. Severin dostal ve své zemi za korupci čtyři roky vězení a Thaler dostal od slovinského soudu v únoru 2014 trest dva a půl roku a pokutu 32.250 eur.

V březnu 2007 policie v souvislosti s vyšetřováním údajné korupce prohledala sídla Evropské komise v Belgii, Francii, Lucembursku a Itálii. Byla mezi nimi i kancelář jednoho asistenta v Evropském parlamentu. Zátahy se uskutečnily též v bankách, kancelářích firem a na soukromých adresách. Tříleté vyšetřování se podle prokuratury zabývalo okolnostmi tendrů na zahraničí zastoupení EK a zakázkami na instalaci bezpečnostních systémů v kancelářích EK. Zatčena byla trojice Italů - asistent poslance EP, podnikatel v realitách a úředník komise. Ti měli během deseti let daňové poplatníky připravit o miliony eur.