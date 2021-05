Mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor hrozí o víkendu pády sněhu

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Na turistické cestě v traverzu mezi Výrovkou a kaplí Památník obětem hor ve východních Krkonoších hrozí při oteplení, které se očekává o víkendu, pády sněhových převisů. ČTK to řekl řidič sněžné frézy Tadeáš Hlinka, který tento týden v úseku prorážel masu sněhu. Cesta nyní vede v zářezu sněhových návějí. V traverzu sněhové vrstvy podél cesty podle něj dosahují až šesti metrů.

"Jak se oteplí, tak hrozí, že to tam bude padat. Dá se předpokládat, že pokud bude pěkně, vyrazí tam spousta lidí. Hrozí tam nebezpečí pádů převisů, lidé by s tím měli počítat," řekl dnes ČTK Hlinka z technických služeb města Pec pod Sněžkou.

Podle meteorologů by se od soboty mělo začít oteplovat, v neděli by i na hřebenech Krkonoš mělo být slunečno a teploty až nad deset stupňů Celsia.

Turistická trasa vede po horské cestě, která slouží také k zásobovaní hřebenové Luční boudy. Na odklízení sněhu mezi Výrovkou a Luční boudou od středečního rána do čtvrtečního večera pracovala také rolba z Luční boudy.

"Včera (ve čtvrtek) okolo 18:30 jsem se vrátil, bylo to proražené. V traverzu je led. Ve středu jsme dělali mezi Výrovkou a památníkem, tam se to zvládlo asi za šest hodin. Ve čtvrtek jsme to dočišťovali. Sněžilo, byla mlha, docela mazec. Už jsme si na takovéto počasí na jaře odvykli. Na horách se letos zima nechce vzdát," řekl ČTK Hlinka.

Pokud bude potřeba, plánuje, že se příští týden s frézou vrátí a zafoukané úseky od sněhu vyčistí.

Cesta z Pece pod Sněžkou na Luční boudu měří okolo sedmi kilometrů a její zprovoznění na turistickou sezonu je důležité i z hlediska ochrany přírody. Díky vyčištěné cestě turisté nemusí hledat jiné trasy, na nichž by mohli poškodit vzácnou krkonošskou přírodu. Na cestu je vjezd bez povolenky Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) zakázán.

Podle Hlinky jsou na trase stále úseky s ledem. "V neděli se má oteplit. Myslím, že v neděli a v pondělí to bude už až na asfalt bez ledu," řekl ČTK Hlinka.

Sníh v Krkonoších kvůli chladnému jaru odtává pozvolna, na hřebenech zůstává 70 až 110 centimetrů sněhu. Na jižních svazích je sníh jen ve žlabech, závětrných místech a odtrhových zónách. Jižní úbočí Kozích hřbetů a Sněžky jsou téměř beze sněhu, souvislá sněhová pokrývka se drží na severních svazích, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.

Za posledních 24 hodin napadlo v nejvyšších partiích hor za silného jihozápadního větru ještě okolo pěti centimetrů sněhu. V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. Dnes by se teploty na hřebenech Krkonoš měly pohybovat kolem nuly, uvedli horští záchranáři.