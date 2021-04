Mezi vodáky na Vltavě roste zájem o rafty

České Budějovice - Mezi vodáky na Vltavě stoupl loni počet rodin s dětmi. Asi o čtvrtinu se tak zvedl zájem o rafty. Letos by na rozdíl od loňska, kdy to kvůli pandemii nešlo, mohly vyrazit na řeku i některé školy. Půjčovny lodí už mají poptávky na léto. Čekají podobnou sezonu jako loni. Lidé si už zamlouvají i bydlení v chatkách a ubytovnách. Vyplývá to z informací jihočeských vodáckých půjčoven.

Ingetour, největší půjčovna lodí na Vltavě, předpokládá, že první vodáci vyrazí na řeku v polovině května. "Poptávky jsou, na červenec a srpen. Lidé si hlavně rezervují ubytování v chatkách a na ubytovnách. Co se týče lodí, vodáci vědí, že jich máme dostatek, tak stačí rezervace dva tři týdny dopředu," řekl ČTK manažer Ingetour Pavel Kolouch. Firma provozuje i čtyři kempy na Vltavě od Vyššího Brodu do Českého Krumlova a tábořiště v Lenoře.

Loni zaznamenala propad o deset procent, protože kvůli covidu nepřijely v červnu školy. Oba prázdninové měsíce ale byly meziročně o trochu lepší. Přijelo sice méně turistů z Rakouska a Německa, zato víc Čechů. "Zvýšil se počet rodin s dětmi a tím vzrostla poptávka po raftech. Letošní sezona by mohla být na úrovni loňské. Doufáme, že školy trochu budou, máme informace od tělocvikářů, že chtějí vytáhnout děti do přírody," řekl manažer Ingetour, která vlastní 1300 kánoí a 800 raftů.

V podobnou sezonu jako loni věří i spolumajitel půjčovny Ká-servis z Boršova nad Vltavou Jakub Litvan. Také této firmě loni vypadly školní kurzy. "Letošní sezonu očekáváme minimálně stejnou jako tu minulou, už teď se nám plní objednávky. Loni to byly stovky tisíc klientů, lidé se na vodu těšili, jak nemohli do zahraničí," řekl ČTK Litvan. Firma nabízí možnost přesouvat zálohy na jiný termín, kdyby původní nevyšel kvůli koronavirovým omezením.

Zatím téměř žádné poptávky nejsou v Půjčovně lodí Lužnice. Rok 2020 hodnotí jako průměrný. "Začátek sezony nebyl, školy, nic takového neexistovalo. V létě se to ale vyrovnalo," řekl ČTK majitel půjčovny Petr Kočí.

Firmy investují do vybavení a nových lodí. Ingetour nižší miliony, do údržby stovky tisíc. „Opravovali jsme především rafty. Lepíme díry a podlepujeme dna. U kánoí a kajaků je třeba dotáhnout šrouby sedaček. Všechny vesty po sezoně pereme," uvedl Kolouch. Ceny drží Ingetour stejné jako loni: kánoe v sezoně na den za 390 korun, raft za 1100 Kč.

Některé staré rafty za nové vyměnil Ká-servis. Přes zimu předělával pozemek. "Snažili jsme se ho zkrášlit, aby klienti nemuseli sedět u silnice, když čekají na vlak, na bus, aby si mohli sednout k řece na různé houpačky, aby tady měly děti zázemí. Letos jsme dokupovali nové rafty pro osm až devět lidí, určené pro rodiny s dětmi, kdy jede víc generací," řekl Litvan. Firma vlastní kolem 65 kánoí vydra, asi 35 lodí typu samba, 30 velkých a 12 menších raftů.

Podle odhadů spluje od jara do podzimu Vltavu asi 300.000 lidí. Podle dat mobilních operátorů z roku 2019 přenocuje v kraji díky turistickému ruchu kolem Vltavy ročně 2,8 milionu lidí.