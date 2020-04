Mezi Teplicemi a Bílinou zemřeli při dopravní nehodě tři lidé

Pňovičky (Teplicko) - Na silnici mezi Teplicemi a Bílinou dnes zemřeli tři lidé, dalšího zraněného odvezli záchranáři do nemocnice. Podle hasičů zřejmě jeden z kamionů při srážce tří aut smetl lidi, kteří pracovali na silnici.

Nehoda se stala na silnici první třídy u Pňoviček. Do nemocnice záchranáři vezou člověka se se středně těžkým zraněním. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Je to spolu s lednovou nehodou na Písecku letos nejtragičtější nehoda. Srážka dvou aut si tam vyžádala rovněž tři lidské životy.

"Komunikace první třídy číslo 13 je pro dopravu v obou směrech uzavřená," řekl ČTK mluvčí teplické policie Daniel Vítek. V místě se tvoří dlouhé kolony, policisté odklánějí dopravu. Objížďka je možná přes Pňovičky. Doba uzavírky se podle policie nedá zatím odhadnout. "Uzavírka bude trvat určitě několik hodin," dodal Vítek.