Mezi republikány má Trump na DeSantise výrazný náskok, uvádí průzkum

Bývalý americký prezident Donald Trump během projevu, který pronesl ve svém floridském sídle Mar-a-Lago v Palm Beach poté, co si vyslechl obžalobu, 5. dubna 2023.

Bývalý americký prezident Donald Trump během projevu, který pronesl ve svém floridském sídle Mar-a-Lago v Palm Beach poté, co si vyslechl obžalobu, 5. dubna 2023. ČTK/AP/Evan Vucci

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump je aktuálně jasným favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentské volby na podzim příštího roku, vyplývá z dnes zveřejněných výsledků průzkumu deníku The Wall Street Journal (WSJ). Pravděpodobní republikánští voliči v něm dali přednost Trumpovi v poměru 51 procent ku 38 procentům pro guvernéra Floridy Rona DeSantise. Pro toho jde o další špatnou zprávu poté, co další floridští kongresmani vyjádřili podporu obžalovanému exprezidentovi.

DeSantis je považován za hlavního Trumpova konkurenta, jakkoli zatím kandidaturu do Bílého domu nepotvrdil. Průzkumy v uplynulém roce naznačovaly, že by v republikánských primárkách měl šanci na vítězství, v posledních týdnech však sondážím dominuje Trump. V dubnovém průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters jej podpořilo 58 procent dotázaných republikánských nebo nezávislých voličů, zatímco DeSantise jen 21 procent.

Nová čísla WSJ jsou založená na odpovědích 600 pravděpodobných účastníků republikánských primárek, kteří se vyjádřili několik dní poté, co Trump jako první exprezident v dějinách USA čelil u soudu obžalobě. Z průzkumu vyšel se 13bodovým náskokem čtyři měsíce poté, co stejný deník zjistil 14bodový náskok pro guvernéra Floridy. Když mohli respondenti tento měsíc vybírat i z deseti dalších kandidátů, dosáhla Trumpova podpora 48 procent, u DeSantise byla poloviční a nikdo z dalších se nedostal přes pět procent.

Trump svou kandidaturu oficiálně oznámil už v listopadu a v poslední době vystupuje na mítincích napříč Spojenými státy, zatímco stupňuje útoky na DeSantise. Ten se slovním soubojům s exprezidentem spíše vyhýbá, jak připomíná WSJ, ve snaze neznepřátelit si potenciální voliče.

DeSantis v roce 2018 získal post floridského guvernéra i díky podpoře tehdejšího republikánského prezidenta a k Trumpovi má programově velmi blízko. Oba muži prosazují protiimigrační opatření, zpochybňují vojenskou podporu Ukrajiny a angažují se v "kulturních válkách" kolem přístupu ke střelným zbraním, velkých sociálních sítí nebo práv transgenderových osob. Když byl DeSantis nedávno tázán na rozdíly mezi ním a Trumpem, uvedl floridský guvernér, že by postupoval jinak na vrcholu pandemie covidu-19 a že by dal padáka epidemiologovi Anthonymu Faucimu, který se tehdy podílel na politice federální vlády.

DeSantis v poslední době také objíždí USA a tento týden zavítal do Washingtonu na setkání s republikánskými členy Kongresu. Těsně před ním a po něm trojice členů Sněmovny reprezentantů za Floridu oznámila, že v nadcházející prezidentské volbě podporují Trumpa. DeSantis si připsal pouze podporu od kongresmanky Laurel Leeové. Podle zpravodajského webu Axios už se za Trumpa postavilo 45 republikánských členů sněmovny a devět senátorů, zatímco za jeho potenciálního vyzyvatele jen tři kongresmani a žádný člen Senátu.