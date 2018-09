Bratislava/Praha - Mezi zadrženými v souvislosti s vyšetřováním vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky je i bývalý policejní vyšetřovatel. Informovala o tom slovenská média. Policie ani prokuratura razii, při které bylo dnes podle dosud nepotvrzených informací zadrženo osm podezřelých ze zmiňované dvojnásobné vraždy, zatím blíže nekomentovaly.

Podle portálu pluska.sk bývalý policista, který v případu patří mezi podezřelé, kdysi pracoval i v bezpečnostní agentuře a věnoval se bojovému umění. List Sme napsal, že zmiňovaným by měl být muž jménem Tomáš Sz. Podle svého profilu na sociální síti muž absolvoval v polské bezpečnostní akademii ESA výcvik pro zájemce o práci v soukromých ochrankách. Na jedné z fotografií je spolu s kolegy zachycen se zbraní v ruce na lodi.

Slovenská policie pouze informovala, že zadržela osoby podezřelé z násilné trestné činnosti a později na sociální síti zveřejnila fotografie ze zásahu v jednom z rodinných domů. Jeho bezprostřední okolí policisté uzavřeli. Podle televize Joj policie uskutečnila razii také v dalším domě v Kolárovu, ve kterém bydlí bratranec zmiňovaného expolicisty. Ten byl prý rovněž zadržen.

Právní zástupce Kuciakovy rodiny, exministr vnitra i spravedlnosti Daniel Lipšic naznačil, že k posunu ve vyšetřování pomohla analýza elektronických dat. "V dnešní době je velmi těžké spáchat takovýto typ zločinu bez toho, aby pachatelé za sebou zanechali nějakou elektronickou stopu. Myslím tím různé kamerové záznamy nejen z měst a obcí, ale i ze silnic. Myslím tím buňky, které zaznamenávají provoz mobilů. V tomto případě šlo o analýzu obrovského množství dat," řekl Lipšic novinářům s tím, že tak rozsáhlé vyšetřování se na Slovensku a možná i v tomto regionu ještě nevedlo.

Podle informací českého časopisu Respekt napomohly k dopadení vraha a jeho pomocníků satelitní snímky z americké družice, která se shodou okolností pohybovala v době vraždy nad místem, kde byli dva mladí lidé zabiti. Lipšic tuto informaci nechtěl komentovat. "Řeknu k tomu jednu věc: žádný zločin není úplně perfektní a i profesionální pachatelé se dopouštějí chyb a i tyto chyby mohou vést k odhalení jejich identity," prohlásil advokát na dnešní tiskové konferenci.

Televize Joj zase uvedla, že vyšetřovatelům při identifikaci podezřelých pomohli údaje z počítačů, které byly použity při vyhledávání Kuciakova domu v internetové službě Street View.

Lipšic rovněž nechtěl komentovat identitu zadržených osob. Policejní akci ale označil za důležitý posun. "Pokud je dnešní krok významným posunem ve vyšetřování ve větvi vykonavatelů, tak ta druhá linie vyšetřování, linie objednavatelů je ještě důležitější," uvedl rovněž advokát Kuciakovy rodiny. Vyšetřování podle něj nebude úspěšné, pokud se nepodaří identifikovat a dostat před soud objednavatele této úkladné vraždy.

Podle české novinářky Pavly Holcové, která spolupracovala se zavražděným slovenským novinářem Jánem Kuciakem, bude důležité odhalení objednavatele vraždy. Jak nicméně ČTK řekla, zprávy ze Slovenska ji naplňují lehkým optimismem. Holcová tak reagovala na informace, že slovenská policie dnes zatkla podle všeho osm osob podezřelých z vraždy Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Česká novinářka v této souvislosti připomněla vyšetřování vraždy maltské investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové z loňského října. Obžalováni z vraždy byli tři muži, kteří vinu odmítají. A policie dál pátrá po osobě, která atentát zosnovala.

"Doufám, že to není jenom nějaká kosmetická policejní operace, která nás jako občanskou společnost a novináře má uklidnit, protože to je to, co se stalo na Maltě. Tam sice zadrželi vrahy, nicméně absolutně nejsou schopni dostat se k informaci, kdo ty vrahy objednal, což je pro obě ty vraždy klíčové," uvedla Holcová, která s Kuciakem spolupracovala na nedokončeném článku o italské mafii na Slovensku a je zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku.

Zprávy ze Slovenska ji podle jejích slov naplňují lehkým optimismem. "Já jsem tomu nevěřila, pořád ve mně vyvolává dost otázek fakt, že by profesionální vrah udělal vraždu, která svrhne vládu, a zůstal na Slovensku přibližně 50 kilometrů od místa činu. Nicméně si myslím, že i tohle teoreticky je možné a je to taková naděje pro nás," prohlásila Holcová s tím, že najít objednavatele vraždy může trvat ještě hodně dlouho.

Oba mladí lidé byli zastřeleni ve svém domě ve vesnici Veľká Mača 21. února, ale na zločin se přišlo až o několik dnů později. Kušnírová byla usmrcena jedním výstřelem do hlavy, Kuciak dvěma výstřely do srdce. Střelec použil pistoli ráže devět milimetrů.

Slovenská policie i prokuratura jako důvod Kuciakovy vraždy již dříve označily jeho novinářskou práci. V nedokončeném článku reportér psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou sdělovacími prostředky spojováni s mafií, a o vazbách jednoho z nich na blízké spolupracovníky bývalého slovenského premiéra Roberta Fica.

Zločin otřásl Slovenskem, vyvolal největší demonstrace v zemi od pádu komunismu a vedl k odstoupení ministra vnitra Roberta Kaliňáka, premiéra Roberta Fica a k odchodu policejního prezidenta Tibora Gašpara.

"Vyšetřování bylo mimořádně intenzivní a je dobrou zprávou, že se podařilo identifikovat a zadržet osoby, které se pravděpodobně podílely na této úkladné vraždě na místě činu," uvedl podle Denníku N právní zástupce Kuciakovy rodiny Daniel Lipšic. Zdůraznil ale, že zatím je to jen první fáze. "Vyšetřování může být úspěšně zakončeno, teprve až budou identifikováni a zadrženi a postavení před soud ti, kteří si tento hrozný čin objednali," dodal advokát.

Právník matky Kušnírové podle listu SME zatím nechtěl postup policie komentovat. Sama Zlatica Kušnírová deníku řekla, že nemá žádné bližší informace.