Mezi ploty živě: Pražský festival představí speciální ročník – i před ploty

Festival Mezi ploty, který se v lepších dobách koná vždy o posledním květnovém víkendu, se letos odehraje 2. a 3. října. Navzdory přetrvávající pandemii se po loňském on-line ročníku vrací do parku Psychiatrické nemocnice Bohnice, a přestože se rozsahem trochu uskromní, určitě nic neutrpí na kvalitě. Svým vystoupením jej totiž podpoří umělci jako Michal Pavlíček s Monikou Načevou, Prago Union, Tomáš Klus, Marta Jandová či Cocoman. Přenos z festivalu můžete sledovat 3. října od 12:00.

Mezi ploty je událost, která klidné prostředí Psychiatrické nemocnice Bohnice pravidelně mění v rušný labyrint muziky, divadla, her, komunikace a radosti. Letos, stejně jako loni, však areál nemocnice zůstal v květnu zahalen melancholickým tichem, což je samozřejmě jen jeden z tisíců nemilých důsledků koronavirové polízanice. Festival tedy bojuje o přežití. V tom není mezi kulturními akcemi sám, ale jeho situace je ještě složitější, protože psychiatrická nemocnice, jako zdravotnické zařízení, musí klást nadstandardní důraz na bezpečnost.

Rok 2021 však přece jen není tak temný jako ten předchozí, a po loňském čistě on-linovém ročníku proto organizátoři na letošní říjen připravili „hybridní“ verzi festivalu pod názvem „MEZI PLOTY před ploty“. A i když na poslední chvíli dostali dobrou zprávu, že festival nemusí zůstat před ploty, ale ve skromnějším provedení se může konat přímo v nemocničním areálu, tenhle název akci už zůstal. Na tradičním místě před kostelem tedy vyroste pódium a plenérová scéna, které přivítají více než dvě desítky hudebních a divadelních souborů, a celé dění se bude současně přenášet on-line. Ploty si i v této podobě zachovají velkou žánrovou pestrost – nabídnou hiphop, reggae, rock, alternativní muziku, tanec, nový cirkus, divadlo a mnoho dalšího. Nezapomenou na děti ani na handicapované umělce. Kromě již zmíněných účinkujících přijedou například Please The Trees, Th!s, Sto zvířat, Sunflower Caravan, Sacra Circus, Bohnická divadelní společnost, Losers Cirque Company nebo Kašpárek v rohlíku.

Umělců, kteří chtějí událost podpořit, i když na ní třeba nemohou přímo vystoupit, je ovšem mnohem více. Z toho důvodu bude po skončení fyzické akce až do 8. října pokračovat festivalový stream, plný rozhovorů s těmi, kteří festivalu Mezi ploty přejí, aby se v příštím roce ve zdraví dožil svých třicátých narozenin. Osobnosti jako Arnošt Goldflam, Vilma Cibulková, Jan Potměšil či Martin Němec budou mluvit o umění, o festivalu, ale i tak vůbec o životě.

Nu, a pokud máte pocit, že už vám koronavirus nebo rostoucí předvolební horečka lezou na mozek, vězte, že Mezi ploty myslí i na vás. Festival je od svých dřevních dob spojen s tématy duševního zdraví a nabízí pomoc, jak může. Po letošním ročníku proto bude následovat série on-line přednášek a diskuzí s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví, Psychiatrické nemocnice Bohnice a dalších slovutných institucí.

„Festival Mezi ploty si prochází těžkým obdobím,“ říká jeho ředitel Robert Kozler, „ale vždycky se stane něco, co nás povzbudí, abychom neházeli flintu do žita. Letos to byl třeba fakt, že jsme už podruhé získali prestižní označení EFFE Label od Evropské asociace festivalů, nebo to, že se tolik umělců, kteří na tom sami nejsou finančně dobře, rozhodlo na akci vystoupit za snížený honorář. Patří jim obrovský dík – stejně jako hlavnímu městu Praze a sponzorům, kteří nám zůstali i v dnešní době věrní. Akce MEZI PLOTY před ploty nás důstojným způsobem přenese do roku 2022. Napřesrok se totiž odehraje jubilejní 30. ročník festivalu Mezi ploty, který, jak všichni pevně věříme, proběhne již v plné nádheře v rozkvetlém májovém parku Psychiatrické nemocnice Bohnice.“

Vstup na akci MEZI PLOTY před ploty je zdarma, ale počet návštěvníků na místě je omezený. Registrovat se budete moci na festivalovém webu a Facebooku. Odborné přednášky a diskuze se uskuteční o třech víkendech: 9.–10. října, 16.–17. října a 23.–24. října. Poběží na facebookových stránkách Mezi ploty, kde zůstanou uloženy pro pozdější zhlédnutí.