Mezi obce u Vrbětic a kraj by se v odškodnění mělo rozdělit 350 milionů Kč

Zlín - Mezi obce v okolí Vlachovic-Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, a Zlínský kraj by se podle návrhu zákona mělo při odškodnění v souvislosti s výbuchy rozdělit asi 350 milionů korun. Kraj a obce Vlachovice, Lipová, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří a město Slavičín by peníze měly dostat do konce roku. Tamní obyvatelé by měli o odškodnění požádat. Pokud tak učiní všichni a za celé období, mělo by se mezi ně rozdělit asi 300 milionů korun, řekl ve Zlíně novinářům europoslanec a advokát čtyř postižených obcí Stanislav Polčák (STAN).

Odškodnění obyvatel by podle návrhu zákona mělo být rozděleno podle tří období, lidé by peníze měli dostat za každý den pobytu v obcích. První období končí před Vánoci 2014, kdy v areálu byly neřízené výbuchy. Druhé období končí Vánoci 2015, v tomto období se z areálu odvážela munice. Následovalo období záchranných a likvidačních prací, které skončilo loni v říjnu. Za den by tak obyvatelé obcí v daných obdobích měli dostat 300, 100 a 20 korun. Celkově by tak obyvatelé obcí mohli získat asi 90.000 korun, obyvatelé Slavičína 15.000 korun.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav.

Kvůli explozím a zásahu složek integrovaného záchranného systému nemohli majitelé hospodařit na stovkách hektarů pozemků. Byly znehodnoceny, událost snížila cenu nemovitostí, měla i dopad na kvalitu života obyvatel.

České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.