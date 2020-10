Mezi nakaženými je průměrně více než 1600 seniorů denně

Praha - Mezi nakaženými covidem-19 je v posledních dnech průměrně přes 1600 seniorů denně. Celkem jich bylo pozitivně testováno od 1. října více než 25.000. Aktuálně tvoří lidé nad 65 let více než 14 procent nakažených, lidí nad 75 let je asi 6,5 procenta. Vyplývá to z prezentací, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

V lůžkových zařízeních sociálních služeb se nakazilo do 24. října téměř 3000 lidí, jak klientů, tak zaměstnanců. Za celé září to bylo méně než tisíc lidí. Celkem je 152 zařízení, kde se v říjnu nákaza vyskytla. Nejvíc jich je ve Středočeském kraji (34), Moravskoslezském (24), Jihomoravském (15), Olomouckém (12), Královehradeckém a Plzeňském kraji (11). Méně než stovku nakažených v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních má jen nejmenší Karlovarský a Pardubický kraj.

"Nárůst výskytů případů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb vede k vyššímu počtu případů u zdravotníků a sociálních pracovníků, ale v případě průniku do domovů pro seniory a ostatní zařízení poskytovatelů sociálních služeb také vyšší počet hospitalizací, včetně hospitalizaci v těžkém stavu," uvedl ve své prezentaci národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý.

Pouze seniorský věk není podle odborníků základním faktorem, že by nákaza covidem-19 ohrožovala nemocného na životě. Zásadnější je zdravotní stav, ohroženější jsou lidé s vážnými chronickými nemocemi, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka nebo obezita.