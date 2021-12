Mezi lékaři je očkováno 88 procent, více než polovina lékařů má posilující dávku

Praha - Mezi lékaři je 88 procent očkovaných proti covidu, mezi sestrami 83 procent. Posilující dávku má 54 procent lékařů a 36 procent sester. Nejnižší proočkovanost mají ostatní zdravotničtí pracovníci, těch se nenechala očkovat asi pětina a posilující dávku má méně než třetina. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která na Metropolitním zdravotnickém kongresu prezentoval hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal.

Proočkovanost u lékařů a sester se podle Smejkala stále zvyšuje. Zdravotníci také nyní chodí na posilující dávky, protože byli očkováni mezi prvními na začátku letošního roku. "Zdravotník, který má tři dávky, je podstatně méně rizikový než ten, který má dvě dávky," poznamenal Smejkal.

Nejnižší proočkovanost je mezi ostatním zdravotnickým personálem, dokončené očkování má 80 procent z nich. Podle ÚZIS profese sanitáře a fyzioterapeuta patřila mezi nejčastěji nakažené covidem. K 5. prosinci bylo mezi zdravotníky nakaženo 6356 lidí, z toho asi 900 lékařů, přes 2700 sester a zbytek jsou ostatní zdravotničtí pracovníci.

Smejkal podpořil zavedení povinného očkování mezi zdravotníky. "Očkování u zdravotníků je něco, co musíme vymáhat. Doufám, že u téhle profesní skupiny to bude povinné," řekl. V IKEM se podle Smejkala neočkovaní pracovníci musí každé tři dny podrobit PCR testu. Důvodem je mimo jiné to, že IKEM pečuje o rizikové pacienty a lidi po transplantacích.

Proočkovanost mezi zdravotníky k 2. prosinci 2021:

počet aktivních zdravotnických pracovníků počet očkovaných procento očkovaných lékaři 52.173 45.737 87,7 sestry 104.830 86.486 82,5 ostatní zdravotničtí pracovníci 91.842 73.354 79,9 celkem 248.845 205.577 82,6

Zdroj: ÚZIS