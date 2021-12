Mezi Kladnem a Prahou by do pěti let měla být cyklostezka za téměř 470 milionů Kč

Praha/Kladno - Mezi Kladnem a Prahou by do pěti let měla být cyklostezka za téměř 470 milionů korun. Středočeští krajští radní dnes schválili projektový záměr. Stavba by měla začít v roce 2024 a navázat na modernizaci železniční trati Praha – Kladno, informoval ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma.

"Akce Kladenská drážní cesta má vyhotovenou technickou prověřovací studii z roku 2020, jejímž objednatelem bylo Statutární město Kladno. Z této studie také vychází odhad nákladů akce. Skutečné náklady však budou známy až po skončení výběrového řízení na zhotovitele. Projekt bychom rádi připravovali v úzké spolupráci s dotčenými městy a obcemi na trase a také Správou železnic," uvedl krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Cyklostezka mezi největším středočeským městem a metropolí povede poblíž železniční trati a využije také její po modernizaci nepotřebné úseky. Bude sloužit rekreačním cyklistům, ale zároveň i zlepší dostupnost zastávek na železniční trati.

Po dokončení trasy mezi Kladnem a Prahou by bylo podle hejtmanství možné prodloužit dálkovou cyklotrasu číslo 1 Praha – Brno - Skalice z Prahy dále směrem na západ tak, aby vedla v úseku Praha - Kladno po plánované Kladenské drážní cestě a dále do Plzeňského a Karlovarského kraje, kde by se napojila na páteřní cyklotrasu číslo 6.