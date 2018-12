Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Na opravované D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru pracovníci během dneška rozšířili větší část dálnice. Kvůli stahování aut do jednoho jízdního pruhu se tvořily kolony hlavně ve směru na Brno, měřily i kolem 13 kilometrů. Práce na posunování betonových svodidel budou pokračovat ve čtvrtek, řidiči musejí opět počítat s omezením v obou směrech od rána. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl a policie. Rýdl uvedl, že pokud se nestane nic mimořádného, mohla by být během čtvrtka rozšířená dálnice v celém úseku.

Firmy pro dnešek na D1 skončily po 17:00. "Vedlo se nám velice dobře, protože jsme udělali víc jak dvě třetiny práce," řekl Rýdl. Poděkoval řidičům za trpělivost. Práce zhruba za dva miliony korun pro ŘSD dělají firmy Gefab a Kaska.

Kdyby se dálnici mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem nepodařilo rozšířit do čtvrtečního večera, byly by práce kvůli očekávanému většímu provozu před svátky přerušeny do 27. prosince.

Policie měla na na D1 čtyři hlídky, které asistovaly stavbařům a dálniční úsek monitorovaly. Vyjma kolon byl dnešek bez větších problémů, řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

Opravy v tomto úseku dálnice nabraly zpoždění a neskončily před zimou, tak, jak měly. Auta tam pořád jezdila v zúžených jízdních pruzích. V minulém týdnu se po sněžení na D1 vytvořily kolony měřící desítky kilometrů.

ŘSD v pondělí oznámilo, že kvůli zpoždění prací ve zmíněné části D1 ukončí smlouvu se sdružením stavebních firem a na dokončení oprav vybere jiného zhotovitele. O den později sdružení firem ohlásilo, že od smlouvy odstupuje. Rozšíření dálnice teď zajišťují firmy, které ŘSD oslovilo přímo.

Opravit bude potřeba i kaverny, jež vznikly pod některými panely asi na 600 metrech opravované D1. Zasahují do jednoho metru pod jízdní pás směrem od středové části dálnice. "Na začátku příštího roku tam nastoupíme, opravíme kaverny a připravíme ten úsek tak, abychom mohli dočasná betonová svodidla úplně odstranit," řekl dnes Rýdl.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Po pondělním prohlášení ŘSD o ukončení smlouvy se stavebními firmami oznámila v úterý odstoupení od smlouvy za sdružení firma Geosan. Podle vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) bude stát vymáhat penále.

Soutěž na nového zhotovitele úseku D1 vyhlásí ŘSD na začátku jara

Soutěž na nového zhotovitele opravovaného úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem by měla být vyhlášena na začátku jara. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Znovu stavět by se podle něj za předpokladu hladkého průběhu výběrového řízení mohlo začít nejdříve v červnu.

ŘSD v pondělí odstoupilo od smlouvy se současnými zhotoviteli oprav 14kilometrového úseku. Podle úřadu stavební firmy neplnily pokyny a stavba nabrala výrazné zpoždění. O den později oznámila odstoupení od smlouvy za stavební sdružení také firma Geosan, podle níž se na stavbě během několika posledních měsíců objevily skryté překážky, a práce tak nabraly zpoždění.

V současnosti se pracuje na zprovoznění úseku - firmy Gefab a Kaska, které si pro tento účel silničáři najali za zhruba dva miliony korun, posunují s technikou betonová svodidla kvůli rozšíření dálnice. Ta je v současnosti zúžena do jednoho jízdního pruhu.

ŘSD by úsek mělo převzít na začátku roku. Následně na něm musí podle Rýdla zjistit detailní stav dálnice. Na základě toho pak ředitelství sestaví zadání pro soutěž na nového zhotovitele. "Pro nové výběrové řízení nemůžeme použít to samé zadání, jako před začátkem modernizace. Situace na úseku se změnila," uvedl mluvčí.

Za nejdříve možný termín, kdy by stavba mohla na úseku znovu začít, označil Rýdl červen 2019. Upozornil však, že tento termín je možný pouze za předpokladu bezproblémového průběhu výběrového řízení, tedy například bez odvolání neúspěšných uchazečů.

Jak moc se opravy zpozdí proti původnímu harmonogramu ŘSD odhadovat nechce, podle Rýdla se detailní plán dalších prací vytvoří až v rámci soutěže. Výběr vítěze by totiž vedle ceny a záruky na stavbu měl ovlivnit i zvolený způsob opravy a termín jejího dokončení. Až poté tak bude možné uvést termín dokončení prací.

Rýdl také odmítl, že by bylo výhodnější nechat dostavět úsek současného zhotovitele. "To konsorcium se rozpadlo a nefungovalo. Práce vůbec nepostupovaly a kdoví, kdy by byly hotovy," řekl a připomněl, že přes výzvu státu nebyl během uplynulého víkendu na úseku žádný dělník.

