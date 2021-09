Mezi frakcemi Tálibánu údajně v prezidentském paláci v Kábulu propukl ostrý spor

Kábul - Mezi vůdci islamistického hnutí Tálibán, které od srpna vládne Afghánistánu, údajně propukl koncem minulého týdne ostrý spor. Zdroj z řad Tálibánu zpravodajskému serveru BBC řekl, že nový afghánský vicepremiér Abdul Ghaní Barádar se v prezidentském paláci v Kábulu pohádal s ministrem pro migraci Chalílem Hakkáním o to, kdo udělal pro vítězství Tálibánu víc a jak byly rozděleny funkce v novém kabinetu. Jejich stoupenci se prý opodál dokonce poprali. Incident vyšel najevo poté, co se Barádar několik dní neobjevil na veřejnosti. Podle zdrojů BBC Barádar po konfliktu afghánskou metropoli opustil a odcestoval do Kandaháru. Hnutí a posléze dnes večer podle agentury Reuters i sám Barádar zprávy o sporu popřeli.

Barádar, který patří k zakladatelům Tálibánu, je údajně přesvědčený, že důraz by měl být v současné době kladen na diplomatická jednání, která vedou lidé jako on. Členové sítě Hakkání, v jejímž čele stojí nynější afghánský ministr vnitra Siradžuddín Hakkání, zastávají názor, že za úspěchy Tálibánu stojí především boj. Klan Hakkání byl v posledních letech jednou z nejmocnějších a nejobávanějších povstaleckých skupin v Afghánistánu a má na svědomí řadu pumových a dalších útoků na afghánské a zahraniční vojáky. Podle USA se jedná o teroristické hnutí.

Umírněnější Barádar vedl v poslední době v politickém úřadu Tálibánu v Kataru mírová jednání se Spojenými státy. Byl prvním představitelem Tálibánu, který přímo komunikoval s americkým prezidentem - v roce 2020 si s ním telefonoval tehdejší šéf Bílého domu Donald Trump. Předtím Barádar jménem Tálibánu podepsal s americkou stranou dohodu o stažení amerických vojáků z Afghánistánu výměnou za slib, že hnutí nedovolí, aby bylo afghánské území využíváno k útokům na USA a jejich spojence. Poslední Američané odešli z Afghánistánu letos v srpnu a v tu dobu také Tálibán prakticky bez boje obsadil celé afghánské území.

Zvěsti o konfliktu mezi Barádarem a Hakkáním a jejich stoupenci začaly kolovat minulý týden, když Barádar zmizel z očí veřejnosti. Dokonce se objevily spekulace o jeho úmrtí. V pondělí byla zveřejněna nahrávka, na níž Barádar prohlašuje, že "byl na cestách". "Ať už jsem kdekoli, jsem v pořádku," řekl. BBC uvedla, že se jí nepodařilo pravost audiozáznamu ověřit z nezávislých zdrojů.

Tálibán tvrdí, že k žádnému sporu nedošlo a že Barádar je v bezpečí. O jeho aktivitách ale hnutí vydalo rozporuplné zprávy. Mluvčí Tálibánu nejprve prohlásil, že Barádar odjel do Kandaháru na setkání s nejvyšším vůdcem Tálibánu mullou Hajbatulláhem Achúndzádou, později ale televizi BBC řekl, že je Barádar "unavený a potřebuje si odpočinout".

Sám Barádar dnes večer vnitřní spory v Tálibánu popřel, stejně jako informace, že byl při střetu mezi frakcemi zraněn. "Ne, není to pravda. Jsem v pořádku a zdravý," řekl podle Reuters v rozhovoru poskytnutém státní televizi a zveřejněném na twitteru politickým úřadem Tálibánu v Dauhá. "Média informují o vnitřních sporech. Nic mezi námi není, není to pravda," dodal.

Mnozí Afghánci slovům Tálibánu nevěří. V roce 2015 hnutí přiznalo, že více než dva roky tajilo smrt svého vůdce mully Muhammada Umara a během té doby vydávalo dál prohlášení jeho jménem. Podle zdrojů BBC se očekává, že se Barádar vrátí do Kábulu a objeví se před kamerou, aby zprávy o hádce popřel.