Mezi Brnem a Břeclaví stály kvůli poruše trakčního vedení vlaky

Brno - Kvůli strženému trakčnímu vedení na trati z Brna do Břeclavi nejezdily dnes mezi Šakvicemi a Zaječím zhruba dvě hodiny vlaky, technická závada se objevila před polednem. Mezinárodní spoje Českých drah proto jezdily odklonem přes Olomouc a vynechávaly Brno, zastavily v České Třebové a Břeclavi. Rychlíky a osobní vlaky nahrazovaly autobusy, lidé se potýkali s velkým zpožděním podle webu Českých drah i společnosti Kordis JMK. Dálkové vlaky dopravce RegioJet čekaly na zprovoznění trati, odklonem nejely, řekl ČTK mluvčí Aleš Ondrůj.

Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš ČTK řekl, že vedení strhl vlak Vindobona, který jel z Prahy do Štýrského Hradce. Dálkové vlaky Českých drah do Rakouska a na Slovensko či v opačném směru jely odklonem mimo Brno. Lidé, kteří potřebovali jet do Brna nebo z Brna, musely využít ostatních dostupných spojů.

Náhradní autobusy jezdily mezi Šakvicemi a Zaječím kyvadlově, zpoždění proto narůstalo.