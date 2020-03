Mezi Brnem a Břeclaví nejezdí kvůli poruše trakčního vedení vlaky

Brno - Kvůli strženému trakčnímu vedení na trati z Brna do Břeclavi nejezdí mezi Šakvicemi a Zaječím vlaky, technická závada se objevila před polednem. Mezinárodní spoje Českých drah proto jezdí odklonem přes Olomouc a vynechávají Brno, zastaví v České Třebové a Břeclavi. Rychlíky a osobní vlaky nahrazují autobusy, podle webu Českých drah i společnosti Kordis JMK musí lidé počítat s výrazným zpožděním. Dálkové vlaky dopravce RegioJet čekají na zprovoznění trati, odklonem nejedou, řekl ČTK mluvčí Aleš Ondrůj.

Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš ČTK řekl, že vedení strhl vlak Vindobona, který jel z Prahy do Štýrského Hradce. "Nyní má poškozený sběrač a zjišťuje se závažnost situace, vlak je potřeba odstavit. Předběžný hrubý odhad, do kdy by mohlo omezení na trati trvat, je 15:00," řekl Illiaš. Dálkové vlaky Českých drah do Rakouska a na Slovensko či v opačném směru jedou odklonem mimo Brno. Lidé, kteří potřebují jet do Brna nebo z Brna, musejí využít ostatních dostupných spojů.

Náhradní autobusy jezdí mezi Šakvicemi a Zaječím kyvadlově, zpoždění tedy narůstá.