Mezi Brdy a Šumavou existuje biokoridor pro pohyb rysa

České Budějovice - Brdy a Šumavu spojuje biokoridor, po němž se mohou pohybovat rysové. Potvrzují to snímky z fotopastí, které ukázaly, že mladý samec se loni na podzim vydal z Šumavy do Brd a po několika měsících se vrátil zpátky. Přírodovědci se domnívají, že by se na základě těchto poznatků mohla v budoucnosti v Brdech stabilně usídlit populace rysa ostrovida. ČTK to dnes řekl Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

"Pro nás je tento poznatek velmi cenný. Mladý rys se přibližně po roce života osamostatní a hledá si nové teritorium. Na Šumavě už však je tolik jedinců, že musí vyrazit dál. A pokud došel do Brd a zpátky, aniž by se mu něco stalo, znamená to, že obě lokality spojuje relativně bezpečný biokoridor," řekl Fišer. Podle něj se mladý rys ostrovid vrátil, protože v novém teritorium nenašel partnerku. "Ideální by proto bylo, pokud by už ze Šumavy vyrazil v páru. Pak by existovala velká pravděpodobnost, že by se samec a samice v Brdech usadili a vznikla by tam nová populace," řekl Fišer. Dodal, že Brdy mají ideální profil pro život rysa. Je to dáno především tím, že v bývalém vojenském újezdu nejsou obydlená místa, ani velký provoz automobilů.

Přírodovědci dali rysovi, jenž se vydal ze Šumavy, jméno Fabián. Jedná se o patrona brdských hor. Ochránci přírody dlouhodobě systematicky zjišťují informace o stavu rysí populace a zároveň sledují i osudy jednotlivých zvířat. V mezinárodním projektu 3Lynx je do monitoringu česko-bavorsko-rakouské populace rysa zapojeno sedm organizací a řada dobrovolníků. Právě v oblastech kolem hranic těchto tří států žije 60 až 80 dospělých rysů. V posledních letech je tento stav prakticky neměnný.