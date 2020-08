Mexiko zeď neplatí, jiné sliby ale Trump podle AP plní

Washington - Americký prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že svým podporovatelům přinesl více, než jim před zvolením sliboval, a výraz "sliby dodrženy" býval heslem jeho mítinků s voliči. Ačkoli toto hodnocení u mnohých otázek neplatí, Trumpovi se řadu slibů učiněných během kampaně roku 2016 skutečně splnit podařilo. V nové analýze o tom píše agentura AP.

Před minulými prezidentskými volbami čelil Trump kritice za to, že nepředložil podrobné popisy svých legislativních plánů, jako učinila jeho soupeřka Hillary Clintonová. Kandidát Republikánské strany místo toho nastínil vizi nových Spojených států, takových, kde tón udává nacionalistické pojetí a lhostejnost k demokratickým normám. V následujících letech Trump konal v souladu s touto vizí. Realizoval svoji rétoriku kolem imigrace, škrtal regulace a transformoval roli USA ve světě odchodem od multilaterálních úmluv a revizí zaběhaných spojenectví.

Splněné sliby jsou jedním z motivů probíhajícího nominačního sjezdu republikánů, kteří se snaží přesvědčit národ, že Trump si zaslouží další mandát. V pozadí je ovšem pandemie covidu-19, která USA zasáhla tvrději než jiné vyspělé země, špatná ekonomická situace a napjatá atmosféra kolem rasových problémů.

"Myslím, že ústředním prvkem snahy o Trumpovo znovuzvolení bude dodržení slibů, jako například jmenování dvou soudců Nejvyššího soudu a udržování odstupu od zahraničních válek," soudí politický historik z Riceovy univerzity Douglas Brinkley. "Problém je v tom, že v roce 2016 nebyla tématem voleb jeho odpověď na covid," dodal.

Možná nejvýrazněji se Trumpova vize promítla do imigrační politiky. Ačkoli Mexiko nikdy nezaplatilo za "velkou, krásnou zeď", kterou Trump slíbil postavit na 2000 mil dlouhé jižní hranici, tento projekt nyní běží a do konce roku se očekává dokončení 450 mil, byť jen drobný zlomek tvoří úseky, kde předtím nestála žádná bariéra.

Trump také zásadně přebudoval imigrační systém USA, navzdory odporu u soudů a omezené spolupráci Kongresu. Podle nedávné analýzy nadstranického ústavu Migration Policy Institute Trump za použití více než 400 exekutivních nařízení v podstatě uzavřel azylový systém na jihozápadní hranici a srazil přijímaní uprchlíků. Prezident zároveň zavedl sadu restrikcí na legální imigraci, přičemž pandemie byla impulsem pro další.

"Nástroje, které má exekutivní složka ve vztahu k imigraci, využili skutečně naplno. A byli při tom úspěšní," hodnotí Doris Meissnerová ze zmíněného výzkumného ústavu. "Je to v mnoha ohledech úctyhodné, protože po celou dobu to provází velmi důrazný odpor," řekla.

V jiných oblastech si Trump tolik úspěchů nepřipsal. Pokud jde o zdravotnictví, republikánští zákonodárci zrušili jeden z bodů reformy známé jako Obamacare, prezident ale nezavedl náhradu za příslušný zákon, ačkoli opakovaně sliboval alternativu. Jeho slib o masivní iniciativě na obnovení amerických letišť a silnic se pak stal spíše pointou vtipů. Trump také rychle opustil svůj slib, že si coby prezident nikdy nevezme dovolenou, a často odjíždí do svých rezortů v New Jersey a na Floridě.

Na dalších frontách si vedl lépe. Hned na začátku mandátu dodržel jeden z předvolebních slibů a pozastavil navyšování počtu vládních pracovníků, také uvedl do praxe přístup, že za každou novou federální regulaci musí být dvě existující odstraněny. Jeho agresivní tažení proti environmentálním opatřením z éry jeho předchůdce zasáhlo i taková, která chránila vodní toky, podporovala ekologičtější energetiku či omezovala hledání ropy na federální půdě. Mnohé z těchto kroků ovšem narazily u soudů, které je hodnotily jako nelegální či slabě odůvodněné.

Co se týče ekonomiky, prosadil Trump poměrně rychle společně s republikánskými zákonodárci slibovanou daňovou úlevu, která dramaticky snížila míru zdanění právnických osob. Na druhou stranu například nedošlo na avizované snížení počtu tříd u daně z příjmu fyzických osob.

Trump sliboval, že ekonomický růst za jeho vlády dosáhne v průměru úroveň 3,5 procenta ročně. Ukazatel se ale nikdy nedostal nad 3 procenta, zatímco pokroky ve snižování nezaměstnanosti byly zcela smazány pandemií, která přinesla nejhorší ekonomický propad od Velké hospodářské krize.

Enormní dopady má Trumpovo prezidentství na mezinárodní scéně, neboť jeho politika s mottem "Amerika na prvním místě" od základu mění postavení USA ve světě. Prezident v podstatě zanechal snahy o omezení jaderného zbrojení a hrozil koncem amerického členství v klíčových spolcích 20. století včetně NATO. Vyjednal novou obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem namísto NAFTA, od jiných dohod včetně té z Paříže o snižování uhlíkových emisí USA pod jeho vedením odstoupily.

"Nemyslím si, že skutečně lidi připravoval na to, jak velká revoluce to bude," řekl analytik z výzkumného ústavu Brookings Institution Jeremy Shapiro. Trump od vstupu do politiky kritizuje mnohé mezinárodní úmluvy jako nevýhodné pro USA, podle Shapira se mu ale nepodařilo vyjednat nic lepšího, snad s výjimkou náhrady za NAFTA. "Zničit dohodu je snadné. Je mnohem složitější vytvořit novou," podotkl.