Mexiko v uplynulých měsících nevpustilo do země desítky českých turistů

Mexiko/Praha - Mexické úřady v uplynulých měsících nevpustily do země desítky českých turistů. Dnes to na dotaz ČTK sdělila česká konzulka v Mexiku Zdeňka Šubrová. Podle ní se problém týká také návštěvníků z jiných evropských a latinskoamerických zemí. Úřady turisty po příletu do země na několik hodin či dní zadrží. Mexická policie tvrdí, že jen vymáhá platné zákony. České velvyslanectví proti postupu mexických úřadů protestovalo. O problémech českých cestovatelů v Mexiku informoval i server Česká justice.

Podle Šubrové mexické úřady zpřísnily kontroly cizinců, kteří cestují do země, od začátku pandemie covidu-19, a to hlavně na letištích v hlavním městě a Cancúnu, kam směřuje mnoho turistů za mořem a památkami z dob mayské civilizace.

"Situace, která se na jednotlivých letištích střídavě zlepšuje či zhoršuje, je zhruba od podzimu 2022 zvláště závažná v Cancúnu," uvedla v prohlášení pro ČTK česká konzulka. "Odhadujeme přibližně 30 případů za ČR," dodala. Podle ní ale údaj nemusí být přesný, protože mexické úřady často zastupitelské úřady o rozhodnutí někoho nevpustit neinformují.

Podle posledních údajů za leden až říjen loňského roku, o kterých informoval server Animal Politico, byl na letišti v hlavním městě odmítnut vstup 37.000 cestujícím a v Cancúnu 29.000 cestujícím, což je skoro stejný počet jako za celý rok 2021. Často se jednalo o občany latinskoamerických států. Mexiko už léta čelí silným migračním tlakům, migranti se přes něj chtějí dostat do Spojených států.

Podle Šubrové má Mexiko výhradní právo rozhodnout o tom, koho vpustí na své území. Případy, kdy úřady zahraničním turistům zakážou vstup na mexické území, zaznamenaly i další unijní státy. Například Bulharsko požádalo Mexiko oficiálně o vysvětlení postupu úřadů na konci ledna, kdy v Cancúnu policie zamítla vstup do země desítkám turistů z této evropské země. Problémy se vstupem do země měli i turisté, kteří přicestovali v rámci zájezdu.

České velvyslanectví podalo u mexického ministerstva zahraničí proti postupu úřadů verbální protest. "To, co považujeme za problematické a o čem již řadu měsíců jednáme s mexickou stranou spolu s dalšími státy EU i delegací EU v Mexiku, je způsob, jakým je s danými občany EU během procesu zacházeno," uvedla Šubrová. Podle ní je běžnou praxí, že turistům, kterým není umožněn vstup na mexické území, policie zabaví osobní věci včetně dokladů a léků a neumožňuje dotyčnému kontaktovat konzulát ani své blízké. Detence může trvat i několik dní.

"Všechny konzuláty mají stejnou zkušenost s komunikací s cizineckou letištní policií - pokud se pokusí telefonicky spojit, hovor není přijat, případně je okamžitě ze strany příslušného mexického agenta ukončen," uvedla Šubrová.

Mexická cizinecká policie zahraničním zastupitelstvím sdělila, že pouze přísněji vymáhá platné právní předpisy. Při kontrole musí turista prokázat účel své cesty i to, že má dostatek financí.

České velvyslanectví proto doporučuje lidem, kteří se chystají vydat do Mexika, aby měli připravenou dokumentaci ve španělštině. Jedná se například o rezervaci pobytu, rezervaci vozidla, pokud se počítá s přesuny, doklady o financích či v případě pracovních cest zvací dopis od místní firmy. Turista by měl být také schopen prokázat "základní znalosti památek či míst, které hodlá navštívit". České velvyslanectví na svých stránkách zveřejnilo doporučení lidem, kteří se chystají letět do Mexika.