Mexiko má přes 100.000 obětí covidu, evropské země hlásí rekordy

Mexiko/Berlín/Moskva - Mexiko se stalo po USA, Brazílii a Indii čtvrtým státem, kde na covid-19 zemřelo přes 100.000 lidí, informoval hlavní epidemiolog země. V Indii se od počátku pandemie nakazilo koronavirem už přes devět milionů lidí. Německo, Rusko a Ukrajina ve čtvrtek zaznamenaly dosud nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených.

Německo eviduje dosud nejvyšší denní nárůst počtu nakažených

Německo ve čtvrtek zaznamenalo dosud nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených koronavirem. Infekce se potvrdila u 23.648 lidí, informoval dnes Institut Roberta Kocha. S covidem-19 zemřelo dalších 260 lidí. Mluvčí německé vlády dnes uvedl, že počet nakažených je stále příliš vysoký a s brzkým uvolněním omezení se nedá počítat.

Celkem se v Německu od počátku epidemie nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala již u 879.564 lidí. Zhruba 579.100 infikovaných se uzdravilo. S covidem-19 zemřelo 13.630 osob.

Dosavadní denní rekord v počtu zjištěných případů byl z minulého pátku, kdy testy koronavirus odhalily u 23.542 lidí.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu činilo ve čtvrtek večer 0,99. Oproti středě se tedy zvýšilo. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba dalších 99 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

Mluvčí německé vlády kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert dnes řekl, že denní přírůstky nakažených jsou stále velmi vysoké. "V podstatě jsme nyní zvládli první krok, tedy zastavit silný, strmý, exponenciální růst a dosáhnout stabilizace," uvedl. Aby bylo možné začít přemýšlet o uvolňování omezení, je podle Seiberta třeba, aby klesly přírůstky nakažených "na výrazně nižší úroveň".

O dalším postupu v boji s šířením koronaviru bude kancléřka Merkelová s premiéry jednotlivých spolkových zemí jednat ve středu. Podle listu Bild chce prosadit, aby se nová opatření nepřijímala jen na dva týdny, ale přinejmenším do ledna.

Šéf RKI Lothar Wieler už ve čtvrtek uvedl, že je epidemická situace v Německu nadále velmi vážná. Podle epidemioložky RKI Ute Rexrothové ale začínají opatření přijatá německou vládou zabírat. Od 2. listopadu jsou v zemi uzavřené bary a restaurace, školy a obchody ale zůstávají otevřené.

Itálie hlásí přes 37.000 nakažených, reprodukční číslo ale kleslo

V Itálii dnes opět mírně přibylo nových případů nákazy koronavirem, za posledních 24 hodin jich bylo přes 37.000. O den dříve bylo pozitivních testů zhruba o tisícovku méně. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Kvůli covidu-19 zemřelo za den dalších 699 lidí. Rekordní denní bilanci úmrtí oznámilo Turecko, kde infekci nově podlehlo 131 nemocných.

V šedesátimilionové Itálii už několikátý den za sebou počty nakažených stoupají: v úterý jich bylo přes 32.000, ve středu přes 34.000 a ve čtvrtek přes 36.000. Rekordní počet pozitivních testů - přes 40.000 - země měla 13. listopadu. Nakažených registrují úřady celkově přes 1,3 milionu.

Italský zdravotnický ústav (ISS) dnes ale uvedl, že postup epidemie se zřejmě podařilo zpomalit. Reprodukční číslo za týden kleslo z průměrné hodnoty 1,4 na 1,18, v některých regionech je reprodukční číslo dokonce menší než 1, což znamená, že se počet nakažených začíná snižovat. Nejhůře postižené jsou i nadále regiony Lombardie, kde za den přibylo přes 9000 nakažených, a Kampánie, kde se počet infikovaných zvýšil o více než 4000.

V Itálii, která byla první evropskou zemí zasaženou pandemií covidu-19, nyní stoupá i počet úmrtí. Za poslední den zemřelo bezmála 700 lidí, o den dříve bylo úmrtí 653. Celkem kvůli koronaviru zemřelo 48.569 pacientů, což je v Evropě druhý nejvyšší počet po Británii.

Rychlejší postup viru SARS-CoV-2 nyní zažívá Turecko, kde za poslední den přibylo přes 5000 nových případů nákazy a 141 úmrtí, což je nejvíc od začátku epidemie. V zemi s 82 miliony obyvatel ode dneška začínají platit přísnější restrikce: mimo jiné víkendový zákaz vycházení od 20:00 do 10:00 či omezení pohybu pro vybrané věkové skupiny.

Turecké statistiky mnozí experti kritizují, protože do oficiálních tabulek jsou zahrnováni pouze nakažení s příznaky covidu-19. Celková čísla lidí s pozitivními testy jsou odhadem několikanásobně vyšší.

Chorvatsko zpřísňuje opatření, omezí sdružování i otevírací dobu

Chorvatsko kvůli nelepšící se epidemické situaci zpřísní opatření proti šíření nákazy koronavirem. Omezí sdružování lidí a zkrátí otevírací dobu restaurací. Restrikce začnou platit v neděli a potrvají do 15. prosince, oznámil dnes krizový štáb. V porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie, z nichž některé byly nuceny vyhlásit plošnou uzávěru, budou v Chorvatsku i po zpřísnění uplatňována relativně mírná omezení.

"Již tak deset dní předesíláme, že pokud v tomto týdnu nedojde k poklesu, štáb zváží nová opatření. Ta byla dnes dohodnuta," citovala televize N1 ministra vnitra Davora Božinoviče.

Dosud se mohlo na veřejnosti scházet nejvýše 50 lidí, nyní to bude pouze 25. Opatření se vztahuje i na pohřby, zatímco svateb se bude smět účastnit maximálně 15 osob. Na soukromých akcích bude moci být nejvýše deset účastníků. V kinech, galeriích, divadlech či na bohoslužbách bude smět být jeden člověk na čtyři metry čtvereční.

Sportovní utkání se budou napříště odehrávat zcela bez diváků a budou muset skončit nejpozději do 22:00. Zavřou se noční kluby a kasina. Restaurace a bary budou nuceny zavřít do 22:00, přičemž dosud mohly fungovat až do půlnoci. Mezi desátou hodinou večerní a šestou ranní se nebude smět prodávat alkohol.

V zemi se čtyřmi miliony obyvatel se koronavirem celkově nakazilo 96.837 lidí, z toho 2958 za poslední den. Za stejné období se 2522 lidí z nemoci covid-19 vyléčilo. Na 57 osob za uplynulých 24 hodin s covidem-19 zemřelo, čímž celková bilance úmrtí vzrostla na 1257.

"Můžeme říci, že zůstáváme na vysokých číslech, ale už nerosteme," řekl novinářům hlavní epidemiolog Krunoslav Capak. Úřady však stále evidují mírný nárůst počtu osob v nemocnicích, dodal.

Helsinky zpřísňují proticovidová opatření, Švédsko hlásí rekord

V Helsinkách budou od pondělí platit přísnější proticovidová opatření. Veřejných akcí ve vnitřních prostorách se bude smět účastnit nanejvýš 20 lidí a dospělým lidem starších 20 let finské hlavní město na tři týdny zcela zakáže kolektivní a kontaktní sporty. Třebaže je 14denní průměr počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel ve Finsku 54,5, což je nejméně v Evropě, úřady zdůrazňují, že v metropolitní oblasti jsou počty nových případů téměř dvojnásobné, a proto je třeba přistoupit k novým omezením. Rekordních 7240 nových případů koronavirové nákazy dnes hlásí Švédsko.

"Maximální počet lidí na veřejných akcích uvnitř bude v oblasti hlavního města omezen na 20 po dobu tří týdnů počínaje 23. listopadem," oznámil dnes podle agentury Reuters starosta Helsinek Jan Vapaavuori. Soukromých akcí se nebude smět účastnit více než deset hostů.

Týmové a kontaktní sporty pro dospělé budou v příštích třech týdnech zakázány a omezení budou zavedena pro plovárny a knihovny. Na některých typech škol je doporučeno nosit roušky. Starosta podle rozhlasové stanice Yle řekl, že cílem opatření je bránit viru v šíření a chránit zdravotnické kapacity.

I ve Finsku tak končí období relativní svobody ve srovnání s mnoha dalšími evropskými zeměmi, v nichž platí přísná karanténní opatření. Finové dosud mohli navštěvovat například koncerty a divadla.

Finsko, které má přes 5,6 milionu obyvatel, se v současnosti může chlubit nejnižšími počty nově nakažených v Evropě. Koronavirovou epidemii má pod kontrolou dlouhodobě. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se v severské zemi dosud nakazilo 20.747 lidí, z nichž 375 zemřelo.

Z většiny zemí světa lze nyní do Finska přicestovat pouze za podmínky doložení negativního testu na covid-19 a následné desetidenní karantény, kterou lze ukončit po druhém testu na koronavirus s negativním výsledkem.

Sousední Švédsko, jehož liberální strategie boje proti koronaviru vyvolala pozornost světa, dnes ohlásilo rekordních 7240 nově potvrzených případů koronavirové infekce, čímž překonalo týden starý rekord 5990. Dohromady se v desetimilionové skandinávské zemi podle JHU virem SARS-CoV-2 infikovalo 208.295 lidí.

Do švédských statistik úmrtí mezi nakaženými dnes přibylo 66 zemřelých. Dohromady už ve Švédsku zemřelo 6406 nakažených. V poměru k velikosti populace má země několikanásobně vyšší počty obětí než sousední státy, ale je na tom lépe než některé větší evropské země.

Na Slovensku znovu ubylo nových případů koronaviru

Na Slovensku za poslední týden znovu ubylo nových případů koronaviru, počet hospitalizovaných pacientů s onemocněním nebo s podezřením na covid-19 se ale výrazněji nezměnil. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Slovensko podle něj bude nadále používat lék remdesivir proti covidu-19, byť Světová zdravotnická organizace (WHO) takový postup nově již nedoporučuje.

V pětimilionové zemi přibylo za poslední dva týdny 425 nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, ještě na začátku listopadu byla tato hodnota nad úrovní 600 případů. Lepší vývoj zaznamenává Slovensko podle Krajčího i po započítání antigenních testů, které začala země ve výraznější míře používat po dřívějším plošném otestování obyvatel. Počet vykonaných přesnějších laboratorních PCR testů na Slovensku v posledním období naopak klesl.

Při srovnání se sousedními zeměmi Slovenska - na špici žebříčku nových případů koronaviru v přepočtu na obyvatele Rakousko (1084 nakažených za poslední dva týdny na 100.000 obyvatel) vystřídalo Českou republiku, kde zmíněný ukazatel k 19. listopadu podle slovenského ministerstva zdravotnictví klesl na 907 z 1594 na začátku listopadu.

Slovensko po předchozím rychlejším šíření koronaviru zavedlo v říjnu nová karanténní omezení, uskutečnilo hromadné testování obyvatel a pro lidi bez negativního výsledku testu na koronavirus platil až na výjimky zákaz vycházení. Omezení volného pohybu osob přestalo platit o uplynulém víkendu, nyní mobilita v zemi pod Tatrami znovu stoupla.

Počty hospitalizovaných na Slovensku v souvislosti s covidem-19 se příliš nemění a pohybuje se kolem 1800 pacientů, z nich více než sto bylo umístěno na jednotkách intenzivní péče. Od březnového propuknutí pandemie zemřelo na Slovensku na plicní formu covidu-19 dohromady 614 osob, u dalších 271 úmrtí šlo o lidi s covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění.

Slovensko nadále hodlá používat lék remdesivir při léčbě pacientů s covidem-19, byť WHO uvedla, že chybějí důkazy, že přípravek zvyšuje šance na přežití pacientů s touto nemocí či že u nich snižuje potřebu plicní ventilace. Podle Krajčího má ale smysl zmíněný lék podávat pacientům dříve, než se dosud předpokládalo.

Slovensko připravuje nákup dalších 16 milionů kusů antigenních testů. Ty jsou sice méně přesné než laboratorní PCR testy, umožňují ale poměrně rychle zjistit výsledek. Slovenský premiér Igor Matovič se dříve v tomto týdnu vyslovil pro další kolo plošného testování obyvatel země na koronavirus, a to ještě do Vánoc.

Rusko a Ukrajina opět hlásí nejvyšší denní přírůstky nakažených

Rusko za posledních 24 hodin zaznamenalo dalších 24.318 nakažených koronavirem a překonalo tak maximum z předchozího dne. S covidem-19 zemřelo 461 pacientů; o dva méně než přechozí den, kdy nejrozlehlejší země světa ohlásila dosud nejvyšší zaznamenaný počet zemřelých. Nejvyšší denní přírůstek nakažených i nižší denní bilanci zemřelých oproti čtvrtečním datům dnes oznámila Ukrajina. Informovaly o tom agentury TASS a Interfax.

Celkem se Rusku s přibližně 146 miliony obyvatel od propuknutí epidemie koronavirem nakazilo 2,039.926 lidí. Na 35.311 pacientů s covidem-19 zemřelo a více než 1,5 milionu se uzdravilo, z toho přes 24.000 za posledních 24 hodin. Rusko již třetí den za sebou eviduje více nově uzdravených než nově potvrzených nákaz, píše TASS.

Ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov oznámil, že se na Ukrajině za posledních 24 hodin koronavirem nakazilo 14.575 lidí. O den dříve tamní laboratoře potvrdily 13.357 pozitivních vzorků.

Koronavirem se na Ukrajině od počátku epidemie nakazilo 598.085 lidí, z čehož jich 10.598 zemřelo. Za poslední den přibylo 1728 hospitalizovaných a 229 pacientů na komplikace spojené s covidem-19 zemřelo. Dosud nejvyšší denní přírůstek úmrtí země s 42 miliony obyvatel oznámila ve čtvrtek, kdy jich evidovala 257.

USA hlásí bezprecedentních 187.000 nových infekcí za den

Ve Spojených státech se nadále znepokojivým tempem zrychluje šíření koronaviru. Nákaza se tam za poslední den prokázala u více než 187.000 lidí, což je dosud nejvyšší zaznamenaný jednodenní nárůst kdekoliv na světě. Za 24 hodin tam také zemřelo 2015 lidí, čímž se země nadále přibližuje nejhorším dnům z jarní fáze pandemie. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Vyhlídky na příští týdny přitom nejsou vůbec optimistické, roste také počet lidí s covidem-19 v nemocnicích, který přesáhl hranici 80.000.

Denní počet nových infekcí v USA, které mají asi 330 milionů obyvatel, překonal 100.000 poprvé na začátku listopadu, nyní se však již pomalu blíží k dvojnásobné hranici. Přírůstky ve Spojených státech jsou na světě bezkonkurenčně nejvyšší, podle dat JHU země zaregistrovala za čtvrtek téměř 29 procent ze všech nových případů po celém světě.

Prezident Donald Trump v minulých týdnech tvrdil, že je pandemie v zemi pod kontrolou, a poukazoval na to, že přes vysoké počty nově infikovaných neumírá tolik lidí jako v dřívějších fázích pandemie. Experti však varovali, že počty zemřelých budou stoupat se zpožděním za nárůstem nových infekcí, což nejnovější statistiky potvrzují. USA zaregistrovaly přes 2000 úmrtí za 24 hodin naposledy 6. května v jarní vlně nákazy.

Zatímco dříve infekce v USA silně zasahovala jen některé regiony, nyní hlásí znepokojivé šíření viru téměř všechny americké státy. Americké zdravotnické úřady proto odrazují občany před cestami za příbuznými na Den díkuvzdání 26. listopadu, federální vláda nicméně postup proti šíření nákazy v podstatě nijak nekoordinuje.

Ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci poprvé po několika měsících šéf krizového štábu pro boj s pandemií a viceprezident Mike Pence, který bez roušky na ústech prohlásil, že "Amerika nebyla nikdy lépe připravena na boj s virem, než je dnes". Otázky od reportérů však nepřijal.

Po něm vystoupila jedna z odborných členek štábu Deborah Birxová, která vykreslila poněkud pochmurnější obrázek o stavu věcí v USA. Američany vyzvala k opatrnosti, nošení roušek a vyhýbání se kontaktu s ostatními, dokud nebude široké veřejnosti dostupná vakcína. To podle expertů může trvat ještě měsíce.

Situaci ještě komplikuje povolební stav, který nemá v historii USA obdoby. Prezident Donald Trump odmítá uznat svou volební porážku a tím pádem i koordinovat kroky své administrativy s týmem svého předpokládaného nástupce Joea Bidena. Trump navíc od vyvrcholení letošních voleb ani jednou nečelil otázkám novinářů a vyjadřuje se převážně na sociálních sítích, kde se však věnuje takřka výhradně nepodloženým nařčením z údajných volebních podvodů, jež ho podle jeho názoru stály vítězství. Důkazy o nich však podle expertů i volebních činitelů nejsou.

"Neexistuje výmluva pro to, aby s námi nesdílel data a nenechal nás začít plánovat," řekl Biden k Trumpovu jednání, které označil za "naprosto nezodpovědné".

Koronavirus se mezitím dál šíří i v nejvyšších patrech americké politiky. Na twitteru dnes oznámil pozitivní test Andrew Giuliani, což je syn prezidentova právníka Rudyho Giulianiho a podle médií také pracovník Bílého domu. Necelý den před potvrzením nákazy se zúčastnil tiskové konference několika členů prezidentova právního týmu včetně svého otce.

Případy infekce přibývají také mezi členy amerického Senátu. Poté, co v úterý oznámil pozitivní nález 87letý republikán Chuck Grassley, přišla dnes stejná zpráva od jeho o 20 let mladšího stranického kolegy Ricka Scotta. Ten na twitteru uvedl, že pociťuje "velmi mírné" příznaky covidu-19, Grassley se na stejné sociální síti naposledy vyjádřil ve středu, přičemž napsal, že se cítí dobře.

"Chci všem připomenout, buďte opatrní a dělejte to, co je potřeba na vlastní ochranu a ochranu druhých. Noste roušku. Udržujte sociální rozestupy," vzkázal Scott, ačkoli se minulý týden při mítinku s voliči těmito zásadami neřídil a nařízení ohledně nošení roušek odmítá.

Mexiko je čtvrtá země, kde zemřelo na covid-19 přes 100.000 lidí

Počet mrtvých pacientů s covidem-19 v Mexiku překonal hranici 100.000 lidí. Nejlidnatější země španělsky mluvícího světa je čtvrtou zemí, kde počet oficiálních obětí pandemie tuto hranici převýšil. Více mrtvých mají Spojené státy, Brazílie a Indie. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na hlavního epidemiologa země.

Epidemiolog José Luis Alomía Zegarra oznámil, že od počátku pandemie zemřelo v Mexiku 100.104 pacientů s nemocí covid-19. Úhrnný počet nakažených koronavirem přitom v zemi, kde žije kolem 125 milionů lidí, v uplynulých dnech přesáhl jeden milion lidí.

Podle agentury Reuters na tuto latinskoamerickou zemi připadá sedm procent z úmrtí na covid-19, která byla dosud oficiálně po celém světě vykázána.

V Indii se koronavirem nakazilo už přes devět milionů lidí

V Indii se od počátku pandemie covidu-19 nakazilo koronavirem už přes devět milionů lidí. Jen za posledních 24 hodin přibylo 45.882 nově infikovaných, informovalo dnes tamní ministerstvo zdravotnictví.

Více nakažených vykázaly jen Spojené státy, které nákazu zaznamenaly u 11,7 milionu lidí. Denní nárůsty infikovaných se v Indii, která má kolem 1,35 miliardy obyvatel, od vrcholu v září klesají.

Z nakažených v Indii dosud podle oficiálních statistik zemřelo 132.162 pacientů. Za posledních 24 hodin přibylo 584 mrtvých.

Zástupci vlády a odborníci varují, že zemi může čekat po svátku světel díválí, který hinduisté slavili v půlce listopadu, nový nárůst nakažených.