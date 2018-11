Mexiko - Guvernér mexického státu Veracruz nabídl 150 autobusů karavaně migrantů ze Střední Ameriky, kteří jsou nyní na jihu Mexika a jejichž cílem je dostat se za lepším životem do USA. Guvernér slíbil, že autobusy je dovezou do mexické metropole. Posléze ale oznámil, že vzhledem k víkendovému masovému výpadku vody v hlavním městě budou zatím převezeni do některého města ve Veracruzu, informují místní média.

"Je jich více než 5000 a nyní jsou v malých městech na jihu země. Nabízím jim pomoc při cestě do metropole," uvedl v pátek guvernér Miguel Ángel Yunes. Posléze ale dodal, že metropole se nyní potýká s výpadkem vody, který postihl sedm milionů lidí. "Než se problémy vyřeší, přijměte pozvání do jiného města, zařídíme vám ubytování a bezpečí pro vaše děti ve městě státu Veracruz," uvedl Yunes, aniž by město specifikoval.

Organizátoři cesty migrantů ale nabídku odmítli s tím, že chtějí do hlavního města a že odstávka vody byl předem plánovaná. V metropoli se zástupci migrantů chtějí sejít se senátory a dosáhnout zlegalizovaní svého pobytu. Tento týden už žádali o autobusy i mexickou vládu, která jim ale nevyhověla. Zatím není jasné, zda migranti guvernérovu nabídku využijí. Někteří se obávají, aby je vláda nedeportovala ze země.

Na jihu Mexika jsou nyní už tři takzvané karavany migrantů, kteří utíkají ze Střední Ameriky před chudobou a vysokou kriminalitou. První, složená většinou z Hondurasanů, vyrazila 13. října z Hondurasu, po pár dnech ji následovala další o něco menší skupina a tento týden vyrazila další karavana ze Salvadoru.

Třetí skupina, která čítá asi 1000 až 1500 lidí, překročila hranice Mexika v pátek. Nejprve se snažila jít z Guatemaly po mostě, kde ale po nich migrační úředníci chtěli pasy a víza. Běženci, z nichž většina jsou Salvadořani, se obávali deportace a tak se obrátili a do Mexika se posléze dostali přes mělkou část hraniční řeky. Policie jim v tom nebránila.

Podobné karavany migrantů se organizují už několik let, nynější situace je ale podle mexických úřadů bezprecedentní. Ač se přesně neví, kolik žen, mužů a dětí se vydalo na cestu, odhaduje se jejich počet na 6000, z toho asi třetina jsou děti. První skupina se cestou z Hondurasu nejprve rozrostla až na asi 7000 lidí, někteří ale naopak strastiplnou cestu pěšky vzdali. Někteří se vrátili domů, jiní se rozhodli zůstat v Mexiku. Podle mexického ministerstva vnitra požádalo už téměř 3000 migrantů z první karavany o pobyt v Mexiku.

Proti nynějším přesunům migrantů ostře vystupuje Donald Trump, který je označuje za bezpečnostní hrozbu. Americký prezident se rozhodl poslat na hranice USA s Mexikem tisíce vojáků a oznámil zrušení pomoci zemí Střední Ameriky za to, že jejich vlády nedokázaly běžence zastavit. Část migrantů se na mexicko-guatemalských hranicích před týdnem střetla s policií, zemřel přitom jeden Hondurasan. Lidé z karavany ale opakují, že nejsou zločinci a že utíkají před chudobou a násilím.