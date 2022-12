Metronome Prague příští rok roztančí britská multižánrová formace Jamiroquai

Britská skupina Jamiroquai na hudebním festivalu Colours of Ostrava.

Praha - Jednou z největších hvězd festivalu Metronome Prague, který bude 22. až 25. června na pražském Výstavišti, bude britská multižánrová formace Jamiroquai. Kapela, u jejíhož zrodu stál v roce 1992 britský hudebník Jason Kay, se do České republiky příští rok vrátí po čtyřech letech od koncertu v pražské O2 areně a šesti od vystoupení na festivalu Colours of Ostrava. Jamiroquai na hlavním festivalovém pódiu svou hudební show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra připomenou 30 let od vzniku. ČTK o tom za pořadatele informovala Zuzana Kantorová.

Kapela Jamiroquai od svého vzniku získala nominace a cenu Grammy, vítězství v hudebních soutěžích televize MTV Video Music Awards a Mobo Awards, mnoho nominací na britskou hudební cenu Brit Awards, prodala desítky milionů alb, trhala rekordy v hitparádách, roztančila festivaly i největší světové koncertní haly. Skupina byla zapsaná v Guinnessově knize světových rekordů za nejprodávanější funkové album všech dob.

Frontmanem a hlavní tváří je po celou dobu existence kapely zpěvák a skladatel Jason Kay. Jamiroquai byli, společně například s Brand New Havies či Galliano, počátkem 90. let nejvýznamnější hudební skupinou, spojenou s příchodem acid jazzu. Pozdější alba skupiny se hudebně posunula i do dalších oblastí, jako je pop, disco a elektronika. Svou osmou, zatím poslední, desku Automaton kapela vydala před pěti lety.

Jméno skupiny se zrodilo spojením názvu kmene Irokézů a multivýznamového slůvka "jam". Tak vznikli Jamiroquai, jamující Irokézové, kteří vyznávají indiánskou přírodní filozofii. Jméno se používá jak pro označení celé kapely, tak pro samotného Jay Kaye.

V létě na Metronome Prague zamíří řada světových skupin a interpretů nejrůznějších žánrů. K již dříve oznámeným francouzským M83 a britským White Lies a Editors pořadatelé nedávno oznámili vystoupení zpěvačky Aurory a formace Moderat. "Chystáme i tuzemské hudební speciály, které se staly již nedílnou součástí hudebního programu Metronome," sdělil organizátor David Gaydečka. Takovou akcí byl letos koncert skupiny Mig 21 s Orchestrem a Sborem Národního divadla v Praze nebo v minulosti spojení J.A.R. a gospelového sboru Maranatha či Ivana Krále s Jiřím Suchým.

Pátý ročník festivalu Metronome Prague letos navštívilo celkem 22.000 lidí, nejvíce za dobu jeho existence. Na osmi pódiích se představili tuzemští i zahraniční interpreti. Hlavní hvězdou sobotního programu byla kapela Underworld. Páteční program na hlavní scéně vrcholil show hudebníka Becka. O den dříve posluchače nadchnul Nick Cave se skupinou The Bad Seeds. Za předchozí čtyři ročníky Metronome Prague navštívily hvězdy jako Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack.