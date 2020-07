Metro nepojede v úseku Nádraží Holešovice - Letňany

Vlak ve stanici metra Letňany na trase C.

Vlak ve stanici metra Letňany na trase C. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Dnes nepojede metro na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ládví, a to z důvodu modernizace zabezpečovacího zařízení. Výluka začne ve 4:30 a skončí 30 minut po půlnoci. Bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Autobus XC bude stavět na zastávkách Výstaviště Holešovice, Nádraží Holešovice, Trojská, Kobylisy, Ládví a Sídliště Ďáblice. Jezdit bude i linka XC1, a to na trase Nádraží Holešovice, Vychovatelna, Střížkov, Sídliště Prosek, Prosek, Nový Prosek, Letňanská a Letňany.

Na lince C byla již v červenci týdenní výluka mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží, a to z důvodu pokračování výměny dřevěných pražců za betonové. Ze stejného důvodu metro nepojede od 26. do 28. září mezi Pražského povstání a Kačerovem.