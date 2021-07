Metro D má nepravomocné stavební povolení, lidé z Pankráce se už odvolali

Praha - Projekt pražského metra D získal nepravomocné stavební povolení pro hlavní stavbu a zařízení staveniště. Proti povolení se již odvolala část obyvatel Pankráce. Zahájení stavby se tak může zpozdit. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Podle plánů hlavního města by stavba měla začít na jaře příštího roku. Odvolání podal spolek Pankrácká společnost, který proti stavbě metra vystupuje dlouhodobě, nesouhlasí mimo jiné s vybudováním stanice Olbrachtova. Město podle náměstka připravilo několik ústupků, o kterých s obyvateli jedná. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnicí.

"Možnosti jsou dvě. Buď se se spolkem Pankrácká společnost a SVJ Kovařovicova dohodneme, nebo ne, a pak to bude řešit ministerstvo dopravy. Než by ale k rozhodnutí došlo, zahájení stavby se samozřejmě může zpozdit," řekl Scheinherr.

Magistrátní specializovaný stavební úřad vydal nepravomocné stavební povolení na hlavní stavbu, tedy na vybudování pěti stanic s tunely, a na zařízení staveniště 30. června. Spolek poslal 11. července magistrátu proti oběma rozhodnutím tzv. blanketní odvolání, do kterého budou konkrétní důvody teprve zaneseny.

Místním dlouhodobě vadí v projektu několik věcí. Jednou z nich je stavba tzv. pilotové stěny v blízkosti budoucí stanice Olbrachtova, velikost staveniště nebo kácení vzrostlé zeleně. Scheinherr dnes ČTK řekl, že ve všech námitkách se město snaží vyjít obyvatelům vstříc. "Staveniště bude třetinové oproti původnímu plánu a nebude před domem. Z původního plánu vykácet asi stovku ze 109 stromů jsme ustoupili na nejnezbytnější kácení 33 stromů," řekl Scheinherr.

Podle informací zveřejněných na stránkách Pankrácké společnosti ale lidé postupu města nevěří a upozorňují, že v projektové dokumentaci všechny kontroverzní body zůstávají. "Takže nepravomocné stavební povolení získala stará, pro obyvatele a spolek nepřijatelná varianta," píše se v prohlášení. Lidé nevěří ani argumentu, že město potřebuje nyní co nejdříve získat stavební povolení, a pak slíbené změny projektu provede.

Z korespondence mezi Scheinherrem a obyvateli, kterou má ČTK k dispozici, vyplývá, že dopravní podnik (DPP) do 28. července vloží do spisů změnu projektové dokumentace, z které zmizí stavba pilotové ochrany i těžní šachta, a podnik rovněž požádá o zmenšení rozsahu kácení na zmíněných 33 stromů. Změny podle Scheinherra vyjdou asi na 100 milionů korun. "To je ale pořád lepší než odložení stavby, čímž by se prodražila o několik miliard," dodal.

Potíže provázejí stavbu metra D dlouhodobě. Naposledy ministerstvo dopravy letos v červnu zrušilo námitku podjatosti magistrátu, kterou podala Pankrácká společnost. Ve stejné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl, že DPP může uzavřít smlouvu s vítězem tendru na stavbu první části metra. To blokovalo předběžné opatření vydané kvůli námitce jedné ze stavebních firem. Problémy měl magistrát dlouhé roky také se získáním pozemků, a to zejména v Krči. Tady se s majiteli nakonec domluvil.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je DPP.