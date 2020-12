Metodika pro centra očkující proti covidu by měla být do 5. ledna

Praha - Ministerstvo zdravotnictví a řídicí tým Chytré karantény připravují metodické pokyny pro očkovací místa a detailní plán očkování. Spolu s kraji ho chějí dokončit 5. ledna, informovala Chytrá karanténa na twitteru. Materiál má navazovat na druhou verzi strategie očkování, která byla zveřejněna před vánočními svátky. Představitelé krajů, které mají zřizovat očkovací centra, kritizovali, že není strategie dostatečně podrobná a že nemají dostatek informací.

Současná strategie už je druhou verzí dokumentu. První projednala vláda 7. prosince, byla ale kritizována jako příliš obecná. Na jednání Sněmovny před Vánocemi se k ní vyjadřovala i opozice. Například podle šéfa Starostů Víta Rakušana nemají dostatek informací hejtmani v krajích, jejichž nemocnice budou mezi 30 očkovacími centry.

Vlastní očkovací centra mají připravené i firmy, například Škoda Auto. Podle serveru Novinky.cz chce zaměstnance k očkování motivovat i finančně. Firma si ale vakcíny sama nakoupit nemůže. V Evropské unii jsou partnerem výrobců vakcín podle společných smluv jenom státy.

Úpravu očkovací strategie žádal v úterý také ministr školství Robert Plaga (za ANO). Mezi prioritně očkovanými by podle něj měli být i učitelé z mateřských škol, které zůstávají po celou dobu epidemie otevřené. Současná podoba strategie zmiňuje jen učitele ze základních škol. V první fázi se očkují zdravotníci z nejrizikovějších oddělení nebo senioři v nemocnicích. Ve Fakultní nemocnici v Motole podali vakcínu také 50 lidem s transplantovanými plícemi. Lidé pracující v kritické infrastrukturuře státu, do které se počítají i učitelé, budou očkováni v další fázi spolu s dalšími zdravotníky, seniory a vážně chronicky nemocnými. Jen seniorů je ale více než 2,3 milionu.

Česká strategie počítá s tím, že už v lednu bude dostupná i vakcína od společnosti Moderna, kterou má Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schvalovat 6. ledna. V lednu by tak vakcíny od firem Pfizer a BioNTech mělo být očkováno asi 139.000 Čechů a od firmy Moderna asi 40.000.

Očkování v tuzemsku začalo, podobně jako ve většině dalších zemí EU, v neděli 27. prosince, kdy dorazilo prvních 9750 dávek očkovací látky firem Pfizer a BioNTech. Za první dva dny bylo podle dostupných údajů očkováno zhruba 3100 lidí, tedy asi 0,3 promile obyvatel. Z první dodávky je podle informací z nemocnic už většina vypotřebovaná.

V Německu očkují od stejného dne zhruba 20.000 lidí denně, do úterý to byl asi 42.000 očkovaných, zhruba 0,5 promile obyvatel. Ve Velké Británii začalo očkování už 8. prosince, vakcínu do Štědrého dne dostalo asi 1,2 procenta obyvatel. V úterý už byli první Britové očkovaní i potřebnou druhou dávkou. V Izraeli, který má zhruba 8,9 milionu obyvatel dostalo první dávku přes 5,6 procenta obyvatel. Očkovat se tam začalo 19. prosince.