Praha - Akce Českého svazu bojovníků (ČSBS) za svobodu jsou zneužívány k politické agitaci a k útokům proti českému spojenectví v NATO. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministerstvo obrany podle něj spolku již letos poslalo pět výtek. Pokud by se situace opakovala, jako mimořádné opatření nevyloučil přerušení spolupráce. Tu již podle něj úřad se spolkem pod vedením Jaroslava Vodičky omezil. Velké vzpomínkové akce chce do budoucna ministerstvo pořádat samo. Metnar ale zároveň zdůraznil, že ve spolku je mnoho lidí, kteří si pozornost veřejnosti i ministerstva zaslouží.

Výbor se situací kolem ČSBS zabýval na dnešním zasedání. Řešil akci z minulého týdne k 80. výročí okupace, na které poslanec Václav Klaus mladší přirovnal plán francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na reformu EU k antisemitské knize Mein Kampf Adolfa Hitlera. Na akci vystoupili také představitelé KSČM, SPD a ČSBS. Kontroverze spolek vyvolal i v minulosti.

Ministr zdůraznil, že spolek sdružuje válečné veterány, odbojáře, partyzány a jejich pozůstalé či rodinné příslušníky. Je v něm podle něj mnoho lidí, kteří si pozornost zaslouží. Jeho vedení ale označil za kontroverzní.

Metnar poznamenal, že spolek v roce 2015 dostal dotaci 200.000 korun. Nebyl schopen ji ale vyúčtovat, a proto mu v roce následujícím nemohla být žádná dotace poskytnuta. V roce 2017 spolek dostal dotaci 40.000, tu na konci roku vrátil jako nevyužitou. Loni dostal čtyři dotace v celkové výši 280.000 korun, které letos vrátil s tím, že je není schopen vyúčtovat.

"Bohužel jsme konfrontováni s tím, že jsou v posledních letech akce, které spolek pořádá, a to i v prostorách poskytnutých ministerstvem obrany, zneužívány k útokům proti našemu spojenectví v rámci Severoatlantické aliance a k politické agitaci, která je v rozporu se zájmy České republiky," řekl Metnar. Podotkl, že se tyto případy opakují, i když byl Vodička představiteli ministerstva opakovaně upozorňován, že takové excesy nebudou nečinně přehlíženy. Jen letos podle Metnara bylo takových připomínek pět. Zopakoval, že obrana zvažuje vypovězení memoranda o spolupráci. Označil to za extrémní opatření v případě, kdy se situace nezmění.

Ministr podotkl, že kvůli problémům se spolkem letos ministerstvo výrazně snížilo počet akcí spolku, které obrana v minulosti podporovala. Významné akce bude do budoucna zabezpečovat ministerstvo obrany samo.

Poslanci se v diskusi shodli, že je nutné rozlišovat mezi vedením organizace a lidmi, kteří se snaží nést tradice. Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) vyzval vládu, aby do státního rozpočtu na příští rok nezačlenila žádnou finanční pomoc spolku.

Vodička čelí kritice například za to, že ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se jako policista podílel v roce 1989 na potlačování protirežimních demonstrací. Svaz se hájí, že Ondráček přispěl na opravu pomníků. Pozornost vzbudil i projev Vodičky na tryzně v Terezíně, židovské obce označily jeho výroky o uprchlících za xenofobní. Svaz musel také řešit problémy ve vedení, když na funkci místopředsedy rezignoval válečný veterán Pavel Vranský. Sdružení jako důvod uvedlo jeho vysoký věk, Vranský odchod zdůvodnil ztrátou důvěry ve správné vedení svazu.