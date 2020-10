Metnar obhájil rozpočet 85,4 mld, věří v odpovědnost Sněmovny

Praha - Rozpočet na obranu pro příští rok bude činit 85,4 miliardy korun korun, informoval o tom ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) po dnešním schválení státního rozpočtu vládou. Na twitteru uvedl, že věří, že zodpovědně se zachová i Sněmovna. Tam menšinový kabinet dosud podporovali komunisté, po vládě však nyní chtěli snížit rozpočet na obranu o deset miliard. Minulý týden oznámili, že chtějí tuto částku převést do rozpočtové rezervy, jinak zákon o plánu hospodaření státu na rok 2021 nepodpoří.

"Cením si přístupu všech členů vlády k naší obraně a bezpečnosti. Věřím, že stejně zodpovědně přistoupí k armádnímu rozpočtu i Poslanecká sněmovna," uvedl dnes Metnar. Už minulý týden výzvu komunistů odmítl stejně jako náčelník generálního štábu Aleš Opata. Ten mino jiné poukázal na to, že stovky vojáků jsou od jara nepřetržitě nasazeny v boji proti koronavirové krizi a že armáda je efektivním nástrojem pro řešení masivních krizí či přírodních katastrof. Zároveň ale poznamenal, že armáda potřebuje moderní techniku, výcvik a kvalitní vojáky.

Podle Metnara už letos jede armáda "z hlediska rozpočtu na krev". Krácení by se podle něj rovnalo rezignaci na budování schopností a modernizaci armády. Pokud podle něj budou muset vojáci i nadále používat 40 let starou techniku, ztratí motivaci a armáda s nimi přijde o to nejcennější, co má.

Letos ministerstvo obrany dostalo 75,5 miliardy korun, kvůli koronavirové krizi souhlasilo s navrácením 2,9 miliardy korun do státní kasy. V příštím roce by s 85,4 miliardami korun měly výdaje přesáhnout 1,4 procenta HDP, což vládní koalice slíbila ve vládním prohlášení. Růst rozpočtu je plánován i na další roky, jeho tempo ale není plánováno dostatečně k tomu, aby v roce 2024 ČR vydávala na obranu dvě procenta svého HDP. Česko by tak nesplnilo závazek, ke kterému se opakovaně jeho představitelé u spojenců zavázali.