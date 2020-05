Metnar: Nesmí se opakovat scénáře z krizí, kdy se škrtalo armádě

Praha - Nesmí se opakovat scénáře z předchozích krizí, při kterých armáda pomáhala, ale následně byla první na řadě při rozpočtových škrtech. Při pietní vzpomínce na 75 let od konce druhé světové války to na pražském Vítkově novinářům řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Je podle něj povinností politiků, aby vojákům zajistili moderní vybavení. Ocenil odvahu a odhodlání vojáků, kteří byli nasazeni do zavádění opatření proti šíření nového koronaviru.

Druhou světovou válku Metnar označil za konflikt, který se už nesmí znovu opakovat. Zdůraznil důležitou roli, kterou v konfliktu sehráli čeští vojáci a civilisté. "Na jejich statečnost a odvahu nesmíme nikdy zapomenout," řekl.

Metnar zároveň připomněl, že armáda pomáhá i v současné koronavirové krizi, kdy každodenně posílá společně se zdravotníky, hasiči a policisty 3500 vojáků do první linie. "Za jejich odvahu a odhodlání jim patří moje velké poděkování, mají mojí úctu. Stejně jako naši spoluobčané za soudržnost a solidaritu," dodal.

Poznamenal, že je povinností politiků zajistit vojákům moderní techniku a výzbroj. "Protože jak ukázala druhá světová válka, dobře bojovat a bránit může pouze dobře vycvičená armáda," řekl. Zdůraznil, že se nesmí opakovat scénáře z předchozích krizí. "Armáda vždy v předchozích krizích pomáhala tam, kde bylo třeba, na druhou stranu byla první na řadě, když došlo ke škrtům," poznamenal. Modernizace podle něj není levná, ale je nutné až 40 let starou techniku vyměnit.

Otázka dopadů krize na rozpočet ministerstva obrany se v posledních týdnech intenzivně řeší. Obrana už souhlasila s uvolněním 2,9 miliardy korun ze svého letošního rozpočtu zpět do státního rozpočtu. Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát připustil, že by mohla být odložena zakázka na nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za asi 50 miliard korun. Později ale řekl, že armáda modernizaci potřebuje a že by Metnar měl najít peníze potřebné na projekt BVP. Za modernizaci armády se postavily také poslanecký a senátní výbory pro obranu.