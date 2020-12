Metnar nerezignuje kvůli přesunu peněz z rozpočtu obrany

Praha - Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nehodlá rezignovat kvůli schválenému přesunu deseti miliard korun z rozpočtu jeho resortu do vládní rozpočtové rezervy. Řekl to České televizi. Očekává, že se peníze do rozpočtu obrany vrátí začátkem roku. Sněmovna dnes schválila návrh KSČM, kterým strana podmiňovala podporu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ten následně dolní komora hlasy ANO, ČSSD a KSČM podpořila.

V červnovém rozhovoru s ČTK Metnar uvedl, že pokud by se měly rozpočtové škrty výrazně dotknout výdajů na armádu, nechtěl by nadále zůstávat na svém postu. Také náčelník generálního štábu Aleš Opata důrazně odmítl snahy KSČM o snižování armádního rozpočtu. Mimo jiné varoval, že bez modernizace armády se Česko stane černým pasažérem a "trapným vyžírkou" v Severoatlantické alianci (NATO), se kterým sdílí společnou obranu.