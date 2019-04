Berlín - Německá armáda vůbec nepočítá s tím, že by do svých služeb najímala Čechy. Po jednání se svou německou kolegyní Ursulou von der Leyenovou to dnes ČTK a České televizi v Berlíně řekl český ministr obrany Lubomír Metnar. O tématu s ministryní diskutoval kvůli německým úvahám přijímat do armády občany jiných zemí Evropské unie.

"Bavili jsme se o tom velmi detailně a mohu tady tohle naprosto vyloučit," zdůraznil Metnar, podle něhož ho von der Leyenová ujistila o tom, že jde o jeden až dva případy ročně, které se týkají úplně jiných zemí než Česka a navíc lidí, kteří ve spolkové republice dlouhodobě žijí.

"Vůbec to není téma. Divili se, jestliže je to vůbec téma v České republice. Nemají tento záměr, nechtějí to," podotkl také.

Možnost náboru občanů jiných unijních zemí do bundeswehru se v Německu diskutovala opakovaně. V roce 2017 se dostala do armádní bílé knihy, tedy jakéhosi plánu rozvoje ozbrojených sil. Loni v prosinci o této možnosti kvůli nedostatku nových rekrutů zase hovořil generální inspektor bundeswehru Eberhard Zorn. Mělo by podle něj jít především o odborníky jako lékaře nebo specialisty v informačních technologiích.

Bývalý náčelník generálního štábu armády Petr Pavel označil možnost přijímání Čechů do německé armády za personální riziko pro české vojsko. Ministerstvo obrany loni uvedlo, že si s Německem záležitost chce vyjasnit.