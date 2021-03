Metnar dnes na vládě předloží žádost o převod pěti miliard korun

Praha - Ministr Lubomír Metnar (za ANO) dnes na vládě předloží žádost o převod pěti miliard korun z rozpočtové rezervy ministerstvu obrany. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Peníze vláda armádě slibuje už od konce loňského roku, Metnar za nejzazší termín převodu označil konec března. Pět miliard chce armáda použít především na platy vojáků.

"Chybějících pět miliard potřebujeme. A potřebujeme je už nyní. Dnes na jednání vlády předložím žádost o jejich vrácení do rozpočtu ministerstva obrany," uvedl Metnar.

Pokud by podle ministerstva peníze nebyly převedeny, musely by být na výplaty použity finance z investic. Znamenalo by to odložení nebo dokonce zastavení některých plánovaných modernizačních projektů. Peníze podle ministerstva armádě umožní, aby i nadále plnila své úkoly. "Zajištěno tak bude mimo jiné financování veškerých mimořádných úkolů spojených s nasazením příslušníků Armády ČR a zapojením zřizovaných zdravotnických zařízení při řešení pandemie covidu-19," uvedl úřad.

Ministerstvo obrany mělo původně na letošní rok dostat 85,4 miliardy korun. Komunisti, kteří menšinovou vládu tolerují, ale podmínili svou podporu státnímu rozpočtu jako celku škrtem deseti miliard určených pro armádu. Vláda následně slíbila peníze, které byly převedeny do rozpočtové rezervy, vrátit ihned na počátku ledna. Nestalo se tak ale, termín byl několikrát posunut a až na konci ledna kabinet obraně poslal pět miliard korun.

O dalších pěti miliardách slíbil rozhodnout později. Zástupci vlády hovořili o termínu do konce února, později Metnar řekl, že příslib navrácení peněz má do konce března. Ministr opakovaně uvedl, že pokud by se na armádě šetřilo, podá demisi.

Termín převodu peněz na konci března označil v polovině března na sněmovním výboru pro obranu za mezní, poté by ministerstvo muselo začít řešit, jak bude dále postupovat. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty nyní armáda bere peníze na sociální a zdravotní pojištění a na zvláštní příplatek pro vojáky z běžných výdajů, naposledy tak může učinit v dubnu. Poté by už na výplaty neměla dost peněz a musela by převést peníze určené na investiční výdaje. Ohroženy by byly investice včetně nákupu pásových bojových vozidel pěchoty.