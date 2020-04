Metnar chce s Babišem mluvit o modernizaci armády včetně BVP

Praha - Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) chce mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o způsobu modernizace armády včetně nákupu bojových vozidel pěchoty (BVP). Podle ministra je jasné, že následky pandemie koronaviru budou mít vliv i na rozpočet ministerstva obrany. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Babiš ve středu v České televizi připustil odsunutí nákupu BVP. Zakázka za více než 50 miliard korun je největším armádním nákupem v historii České republiky. Armáda vozidla potřebuje pro splnění závazku v Severoatlantické alianci, podle kterého má do roku 2026 mít k dispozici těžkou brigádu. Jejím základem by měla být právě pořizovaná vozidla.

Babiš v poslední době několikrát připustil, že zakázka na BVP by mohla být posunuta, a to kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Naposledy ve středu v České televizi řekl, že "není situace na to, abychom tady kupovali" BVP za 50 miliard korun. "Tam jsme se víceméně domluvili s resortem obrany, že to přibrzdíme," řekl Babiš. Se spojenci z NATO tuto záležitost nekonzultoval. Myslí si, že otázka financování nebude pouze problémem České republiky. "Jsem přesvědčen, že to všichni pochopí, protože když vidíme, jak se vyvíjí ekonomika některých jiných členských států NATO, tak si myslím, že jsme na tom ještě dobře," řekl Babiš.

"Je jasné, že následky pandemie koronaviru budou mít dopad i na rozpočet ministerstva obrany. Tím pádem řešíme i vliv na financování strategických projektů, zda jsme schopni je realizovat a ufinancovat," uvedl Metnar v reakci na středeční Babišovy výroky. Dodal, že modernizovat armádu Česká republika musí. "Jakým způsobem, o tom chci hovořit s panem premiérem," dodal. Připomněl zároveň, že se již ministerstvo obrany na řešení ekonomických důsledků aktuální situace podílí, a to uvolněním 2,9 miliardy korun ze svého letošního rozpočtu zpět do státního rozpočtu. "O strategické zakázce na nákup BVP budeme ještě s panem premiérem jednat," doplnil ministr.

Ministerstvo obrany plánuje pořídit 210 nových pásových bojových vozidel pěchoty, které nahradí desítky let staré stroje. Vítěz tendru měl být znám do letošního léta. Ministerstvo počítá s cenou přes 50 miliard korun. Splátky by měly být rozloženy na několik příštích let, letos by tak stát zrušením zakázky peníze neušetřil.