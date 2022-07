Metnar by podpořil přímý nákup CV90 ze Švédska, u F-35 je zdrženlivý

Praha - Předseda sněmovního výboru pro obranu a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) by podpořil přímý nákup pásových bojových vozidel pěchoty CV90 ze Švédska. Zdrženlivý je naopak v případě pořízení stíhacích letounů F-35 z USA, k bližšímu komentáři mu chybí podrobnější faktické informace ohledně ceny nebo doby dodání. Metnar to dnes řekl novinářům v Poslanecké sněmovně.

Vláda dnes rozhodla o zrušení několikaletého tendru na pořízení BVP a pověřila ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), aby zahájila jednání přímo se švédskou vládou o nákupu strojů CV90 od výrobce BAE Systems. Tendr v minulých letech řešil i Metnar, na konci svého funkčního období ministra rozhodl na základě doporučení odborné komise o vyřazení všech tří podaných nabídek. Podle ministerstva obrany nesplnily armádní požadavky.

Úřad se pod vedením Černochové obrátil na potenciální dodavatele s nabídkou nových podmínek soutěže, dva ze tří je ale odmítli. Podle Metnara je odsouhlasil pouze BAE Systems. Z informací, které Metnar má, vyplývá, že švédský výrobce byl ochoten garantovat dříve stanovenou maximální cenu, tedy asi 51,5 miliardy korun.

Metnar poznamenal, že vzhledem k délce výběru BVP a potížím, které tendr doprovázely, by vládou zvolenou cestu podpořil. Poznamenal, že vojáci v diskusích říkali, že jim je jedno, která ze tří nabízených vozidel budou zakoupena, protože všechna jsou kvalitní. Chtěli by ale, aby již nové stroje dostali. Kromě BAE Systems se tendru účastnily španělský GDELS s vozidlem ASCOD a německý Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.

Ohledně výběru amerických stíhaček F-35, které by měly v české armádě za několik let vystřídat švédské gripeny, je Metnar zdrženlivý. Řekl, že nezná faktické informace a detaily týkající se ceny, doby dodání nebo otázky pozemní infrastruktury. O nich budou nyní zástupci Česka s americkou vládou vyjednávat. Metnar zdůraznil, že by bylo nepřípustné, aby po skončení pronájmu gripenů nebyly nové stíhací letouny k dispozici. Poukázal na to, že o dodání F-35 má zájem řada zemí.

Opoziční poslanec a člen výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) označil na twitteru rozhodnutí ohledně strojů F-35 za politické, ne bezpečnostní. Americké stroje podle něj česká armáda dostane nejdříve za několik let, kdežto gripeny by mohla mít "téměř okamžitě". Poukázal také na vyšší náklady na letovou hodinu F-35 oproti gripenům.

K nákupu se vyjádřil na twitteru také zástupce velitele 43. výsadkového pluku Ivo Zelinka. Uvedl, že pořízení F-35 a CV90 je kombinace, za kterou se "modlil každý voják" české armády. Švédské bojové vozidlo je podle něj nejvíce operačně prověřené ze všech zvažovaných. F-35 označil za budoucí standard v rámci NATO.