Meteorologové varovali před velmi vysokými teplotami i požáry

Praha - Meteorologové varovali před vedry, které tento týden zasáhnou Česko. Odpolední teploty kolem 35 stupňů Celsia budou od úterý panovat na severozápadě Čech. Ve středu se velmi horké počasí rozšíří i do zbytku republiky. Výjimkou bude Vysočina, kde by měly maximální teploty v polovině týdne dosáhnout 31 až 34 stupňů, tedy být pod hranicí takzvaného supertropického dne. Kvůli teplu a suchu hrozí také nebezpečí vzniku a šíření požárů. Vyplývá to z aktuálních výstrah Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Varování před velmi vysokými teplotami nad 34 stupňů bude platit od úterního poledne do středečního večera pro Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj a západní část Libereckého kraje. Ve středu může teploměr ukázat 34 až 36 stupňů Celsia i v dalších částech země kromě Českomoravské vrchoviny, kde bude tento den platit výstraha na vysoké teploty, tedy přes 31 stupňů.

Podle týdenní předpovědi počasí by ve čtvrtek měly nejvyšší denní teploty vystoupat na 27 až 31 stupňů, na jihovýchodě republiky ještě až k 34 stupňům. Pátek má přinést mírné ochlazení na letních 25 až 30 stupňů. "Vlna veder bude pravděpodobně pokračovat i během víkendu," uvedli dnes meteorologové.

Zvýšené riziko požárů, které platí už od 13. července na jihu Moravy, se od úterý rozšíří na většinu území kromě jižních Čech a Vysočiny.